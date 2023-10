Mary Méndez se defendió tras críticas por burla de Carlos Vargas sobre su físico; se refirió a su “desnutrición”

Mary Méndez se ubicó como una de las presentadoras más comentadas de la pantalla chica, debido a su trayectoria y su participación en diversos espacios de entretenimiento como La Red. La colombiana brilló con su recorrido, su personalidad y su carácter, plasmando un poco de su posición ante varios temas.

En su trabajo dentro del formato de entretenimiento de Caracol Televisión, la samaria dio bastante de qué hablar y se convirtió en protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales. En más de una ocasión desató reacciones en los curiosos, quienes estuvieron a favor y en contra de sus opiniones.

De hecho, recientemente, Mary Méndez volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales, a raíz de un inesperado video que protagonizó junto a Carlos Vargas, donde soltaban comentarios cargados de humor y chiste. Ambos dejaron en evidencia su amistad y química, utilizando referencias para bromear y ponerle un toque cómico a sus charlas.

Mary Méndez suele bromear pesado con Carlos Vargas y sus amigos de La Red. | Foto: Tomada de Instagram @marymendez55

En el clip que salió a la luz, Mary Méndez estaba grabando y mostrando un vestido que lució en La Red, donde no se le veía mucho busto. Ante esto, sus colegas lanzaron apuntes divertidos, asegurando que su compañera era una referencia del exorcista, pues su pecho no era voluptuoso y “era como su espalda”.

La empresaria soltó una carcajada por esta clase de comentarios, reflejando lo gracioso que le parecía el humor de Carlos Vargas. Ante esto, las críticas surgieron y se desató un debate entre los usuarios de Instagram quienes apoyaron y reprocharon esta situación.

“Mire que ella puede girar la cabeza, esta es la espalda de ella”, dijo el presentador, dándole paso a que Carlos Giraldo agregara: “Como la de El Exorcista”.

Ante el alboroto que se armó, la integrante del programa decidió pronunciarse y ponerle freno a la situación, ya que ella desde hace mucho tiempo, precisamente cuando se retiró los implantes mamarios, aseguró que su físico no la definía y no era un factor determinante en su realidad.

La colombiana ha hablado sobre su físico en varias ocasiones. | Foto: Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez habló sobre comentarios relacionados con su físico

Mary Méndez aprovechó su cuenta oficial de Instagram para subir un contenido, el cual aclaraba lo ocurrido y respondía a quienes hablaban de su físico. La artista fue contundente, puntualizando sobre su sentido del humor y la seguridad que sentía con su cuerpo.

“No puedo dejar pasar eso por alto. En mi más reciente publicación, en la que (suelta una risa) Vargas dice que yo soy como la del ‘Exorcista’, haciendo alusión a mi busto, me parece comiquísimo. Yo no sé, los seres humanos tenemos maneras diferentes de ver el sentido del humor, mi sentido del humor es pendejo, me río de todo...”, comentó en el post, revelando que en las opiniones aparecieron los “expertos en salud” a cuestionarla.

“¿Creen que si no me siento en total confianza y seguridad para subir ese tipo de video a redes sociales, en el que claramente nos estamos burlando, yo lo subiría? Yo no lo subiría. Las redes sociales no están diseñadas pa’ eso, se hicieron para ostentar y no para mostrar miserias, derrotas, nada de eso… Yo no exorcizo mis problemas personales en redes sociales”, apuntó la presentadora.

Fue clara con sus respuestas a las críticas. | Foto: Instagram: @marymendez55

Lo cierto es que la presentadora fue clara con sus declaraciones, lanzando ácidos comentarios en los que afirmaba que tenía muy seguridad y tranquilidad con su imagen. La empresaria envió un consejo a quienes se daban peleas por sus temas personales, estresándose sin necesidad.