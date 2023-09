“Para mi reina hermosa”, Mary Méndez recibió un romántico regalo en pleno parqueadero, ¿qué le dieron?

“Véanme pues esto, no tengo ni la menor idea de quién me ha dejado esto acá, pero a esto le llamo yo romanticismo y creatividad… Y no, yo no tengo novio ni enamorado, que yo sepa… Te mereces el cielo y mucho más, a la persona que me dejó esto, porque demuestra que todavía existe el romanticismo. Qué belleza, me muero, y un girasol, imagínate, de mis flores favoritas en el mundo… Qué cosa más bella. Ay no mi amor, al que sea, gracias, los amo”, declaró Mary en sus historias de Instagram.