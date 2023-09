Yeferson Cossio revela por qué sus perros dóberman no tienen las orejas paradas

Yeferson Cossio es uno de los influencers más resonados y afamados de las redes sociales en Colombia, no solo porque su contenido sea de mucha calidad y se publique de forma regular, sino porque los temas que usualmente se tocan en sus fotos y videos son sumamente polémicos, que van desde bromas pesadas que él le hace a su familia y amigos, hasta los viajes excéntricos que él y los suyos hacen por todo el mundo.

Un fan en particular decidió hacerle una pregunta a Cossio sobre uno de sus perros dóberman, quien se ve muy ansioso cuando ve que su amo le tiene su comida lista a la hora de la cena. El seguidor le indagó al también modelo por qué su perro no tenía las orejas en punta, una de las características de la mayoría de perros de esta raza. Esto no se da por genética, sino por una intervención humana para modificar la forma original de estas extremidades caninas.