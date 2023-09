“Me embargaron”: Manuela Gómez ha quedado sin un centavo por una supuesta deuda que no sabía que tenía

“No, mis amores, a mí me pasan unas cosas que yo realmente no logro entender. Imagínense que me embargaron mi cuenta bancaria, o sea, no tengo plata, estoy ilíquida, no sé por qué… Yo no entiendo cómo es posible que a uno le embargue la cuenta bancaria una empresa que no tengo idea, que no conozco, que ni sé quién es quién me demandó. Cómo es posible que las entidades financieras decidan hacer un embargo de la cuenta de uno y uno no se entera del porqué me embargaron, cuál fue la razón o a quién le robé plata”, declaró la paisa.