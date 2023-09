Yina Calderón mostró su cola para vender fajas y recibió una oleada de críticas

Una vez Calderón estuvo fuera de la casa estudio, la entonces famosa hizo todo lo posible por mantenerse vigente y las redes sociales fueron sus mejores aliadas, puesto que allí ella pudo empezar a generar no solo contenido, sino también ganancias.

Consecuencia de ello, Yina ha tenido que abstenerse de volver a la sala de cirugía una vez logró retirar todo lo que tenía en sus glúteos, que ya no soportan una prótesis más o ninguna sustancia para mejorar su imagen, lo que le desencadenó una flacidez que hoy en día Yina intenta maquillar y tapar de la mejor manera posible, mientras hace un proceso personal de amor propio y autoestima.

En las últimas horas, Yina ha dejado ver que ya no esconde sus glúteos e incluso utilizó su actual aspecto físico para promocionar uno de sus nuevos productos, que ella denomina “bóxer para mujer”#, cuyo objetivo es “levantar la cola” y mostrarla firme y pulida, para que así muchas mujeres logren tener el aspecto con el que siempre han soñado. A través de un video publicado en una de sus cuentas laborales de Instagram, se puede ver el derrier de la DJ en pleno, con las cicatrices de sus cirugías a flor de piel.

Esto ha desatado una infinidad de críticas entre los cibernautas que siguen dicha cuenta, puesto que en el video, que muestra un antes y un después, es evidente que son Yina y otra mujer las que modelan e intentan parecer que es un mismo cuerpo que obtiene resultados con dicha prenda. Esto no ha caído bien entre la audiencia y ellos se han expresado a través de comentarios muy directos.

“No diré nada, pero sé que todos los pensaron”, “¿Esta página no era la gafas Colombia? jajaja, ya fracasó. Mor, no más payasadas, nada le da 😂”, “Creo que nos estás engañando con esos videos, en el pelo se ve que no es la misma del 🍑 aguado al después con la faja 😂”, “Cansada de tantas malas operaciones 😂”, “O también puede ser otra persona, fíjense en el pelo, en un pedacito sale una pelinegra”, “este video es de la empresa de Yina Calderón, que engaño, deberían promocionar con videos propios”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.