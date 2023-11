Jessi Uribe se destapa y confiesa detalles de su relación con Paola Jara: “nos metieron por allá atrás”

Actualmente, el bumangués y la antioqueña son de los más activos en las redes sociales; de hecho, suelen subir videos y fotos derrochando amor; además, no se puede dejar pasar de manera desapercibida que se casaron y, meses atrás, cumplieron su primer aniversario como esposos.

No obstante, cuando se supo del romance entre Jara y Uribe, se desató una controversia que hasta el día de hoy a muchos les sigue tocando los sentimientos , ya que el intérprete de Ok, antes de formalizarse con la cantante de despecho, tenía una familia conformada con su esposa de ese entonces, llamada Sandra Barrios.

No obstante, por cosas del destino y el amor, la relación con Barrios terminó y Jessi conoció a Paola, pero resulta que aunque ya llevan mucho tiempo juntos y son millones los que los siguen en los escenarios digitales, hay una incógnita que todavía sigue acaparando el ojo público: cómo empezó todo.

Así comenzó el romance de la dupla de artistas populares

Aunque hay varios videos que circulan en las redes sobre la pareja de cantantes, quienes todavía no tienen un hijo juntos , Jessi hizo memoria de los momentos cuando Paola lo flechó, incluso, él estando todavía con su anterior pareja, Sandra Barrios.

Mediante una entrevista en Radiola TV , el cantante colombiano no se quedó callado y, en esta oportunidad, dijo cosas que antes solo eran especulaciones o rumores sobre sus inicios con la mujer que le robó el corazón por completo.

Antes que nada, el bumangués fue enfático en comunicar que el hecho de haberse enamorado de Jara no recae en la responsabilidad de la cantante en lo que respecta a la ruptura de Jessi con Sandra; inclusive, es preciso comentar que la expareja hizo su vida por aparte, cada uno con un nuevo amor.

En palabras del famoso cantante: “En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a ‘Pao’. Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije ‘está muy bonita’ y ella me dijo ‘¡Ash!’. Ese día yo escribí Prohibido enamorarse, no teníamos nada, pero me parecía muy bonita”.