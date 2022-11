Video: Ricardo Arjona sorprende en redes tras encarar a un revendedor de su concierto

Gracias a los más de 20 millones de copias de discos vendidos a lo largo de su carrera, Ricardo Arjona es considerado uno de los artistas guatemaltecos más exitosos de Iberoamérica. Tras el cierre de eventos por la pandemia de la covid-19, el cantautor retomó su agenda de espectáculos.

En medio de su gira musical Blanco y negro, que por cierto lleva 6 meses de ruedo impresionando al público con 54 fechas en 45 ciudades de todo el mundo, Arjona se presentó en Guatemala. Allí, el artista de 58 años, ‘atrapó’ a uno de los revendedores de boletas en uno de los ingresos al estadio, que estaba ofreciendo puestos para su concierto del 13 de noviembre.

La situación la dio a conocer en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. En la grabación se ve cuando el acompañante del cantante le pregunta al revendedor sobre el precio de las boletas, luego el hombre le responde con otra pregunta sobre el tipo de localidad que desea.

Justo después, el acompañante le pide que le dé “la mejor” mientras lo graba, el revendedor procede a explicarle que eso depende. En ese momento, Arjona no se aguantó y le preguntó, mientras conducía el auto: “¿Pero será que vale la pena o no?”.

En ese momento, el revendedor se percata que se trata de Ricardo Arjona, por lo que procede a saludarlo de puño y con una sonrisa ‘de oreja a oreja’, le pide una fotografía.

“Mucho gusto (...) ¿Puedo tomarme una foto?”, señaló el trabajador.

Sin duda alguna, los comentarios y la reacciones de aquel inesperado momento se hicieron sentir por parte de los usuarios de las redes sociales. Incluso, generó la división de opiniones, pues aunque muchos alagaron lo que pasó, otros decidieron criticar la labor del revendedor, bajo el argumento de que, en muchas ocasiones, los precios que piden son exorbitantes y perjudican a los fanáticos que buscan la forma de asistir, pero que, incluso, suelen ser estafados con tiquetes falsos.

“Que bello eres con la gente”, “me da un infarto si se me aparece así en mi bella Guatemala”, “Hoy conocí la envidia. 😢”, Me tiro por la ventana hacia dentro 😂😂😂 Jajaj te amo mi flaco loquitoooo mío” y “Los revendedores han sido y siempre serán los enemigos número uno de un fan, compran las mejores entradas al mejor precio y nos despluman a nosotros después, juegan con nuestra ilusión a su conveniencia por dinero… no puedes venir tú a darle el privilegio de estrechar tu mano, cuando hay fans ahí afuera soñando con estar al menos un poquito más cerca de ti…”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista en su red social.

El polémico comentario de Arjona sobre el lenguaje inclusivo

Ricardo Arjona también estuvo en Paraguay, en medio de su gira Blanco y negro. Allí, el artista de 58 años se tomó un momento para detener su presentación y realizó un monólogo que generó aplausos en la audiencia, pero también provocó más de un abucheo.

En una corta charla, Arjona explicó lo que pensaba acerca de la diversidad de género, el lenguaje inclusivo y la igualdad salarial entre hombres y mujeres, conceptos que han tomado mucha fuerza en todo el mundo durante los últimos años.

Sin embargo, la opinión que expresó el cantante fue polémica para muchos, ya que critica con fuerza algunas de estas nociones. Antes de decir lo que pensaba, Arjona empezó hablando de la pandemia y de los supuestos efectos que esta había provocado en la sociedad.

“(Por la pandemia) Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos, hubo muchos fenómenos. Entre ellos y el peor de todos es que nos encerraron dos años, nos pusieron mascarilla, nos dejaron ahí encerrados sin nada que hacer”.

Después, dio la polémica opinión de la que muchos están hablando: “Estábamos con celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder. Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar a la gente por lo que quiera ser”.

“Empezó a aparecer gente que desfilaba por las calles tratando de cambiarle las vocales a las palabras, yo tendría que saludar esta noche con ‘buenas noches a todes’, eso es mucho tiempo libre desperdiciado, después aparecía gente que tenía que desfilar por las calles diciendo que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres y, ¿por qué no pueden ganar más?”.

Mientras algunos han salido en defensa del artista, inclusive dándole la razón a sus comentarios, otros abogaron por la importancia del lenguaje inclusivo.

“Por eso me gustas como artista, aparte de tus hermosas canciones, eres franco al dar tus opiniones y no buscas quedar bien con un grupo por muy de moda que esté”. “No escucho la música de Arjona, “. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales, apoyando al artista.