Ricardo Arjona confirmó nuevo tour y concierto en Bogotá: estas son las fechas de preventa

Ricardo Arjona, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas, continúa batiendo récords de convocatoria en distintos escenarios del continente.

Una noticia que también despierta interés en Colombia, país donde el cantautor mantiene una sólida base de seguidores que siguen de cerca cada paso de su carrera.

Ricardo Arjona confirmó concierto en Bogotá | Foto: Redferns

Y más aún, cuando se confirma su concierto en Colombia. LO QUE EL SECO NO DIJO TOUR, llegará al Movistar Arena de Bogotá el 31 de julio de 2026. Un espectáculo bajo la producción de Move Concerts y Páramo Presenta.

Arribará a la capital colombiana tras una exitosa gira por los Estados Unidos, dónde cumplirá más de 35 conciertos. Luego pasará por Argentina para presentarse en 12 fechas, seguidas de 8 en Chile, todas completamente agotadas.

LO QUE EL SECO NO DIJO TOUR, ha generado una respuesta inmediata e impactante, convirtiéndose en uno de los espectáculos más esperados del 2026.

La gira va mucho más allá de un concierto tradicional: combina las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo.

Además, la gira adelanta el título de su próximo proyecto musical, que Arjona sigue terminando en el estudio y que promete nuevas canciones y sorpresas para sus seguidores.

El nombre tiene relación con su más reciente álbum SECO, disco lanzado en enero de 2025, que cuenta con más de 80 millones de reproducciones en plataformas y +100 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, convirtiéndose en el álbum favorito de los seguidores del cantautor.

Este disco marca un paso adelante en la lucha por establecer el camino de la defensa de los géneros musicales en español. La industria ha convertido a muchos de sus artistas en algo que no son como una medida de sobrevivir ante un mercado en el que aparentemente solo hay espacio para el reguetón.

SECO es uno de esos proyectos que muestran que la gente está ávida de recibir otras opciones. Su primer sencillo Despacio Que Hay Prisa, seguido de Mujer y 70%, se convirtieron en las composiciones que se suman a la lista de canciones que forman parte del repertorio de la música latinoamericana.

