Exreina de belleza tuvo un romance con el cantante Ricardo Arjona mientras estaba comprometido: “El casado era él, no yo”

El cantante, compositor, actor y productor guatemalteco Édgar Ricardo Arjona Morales es uno de los músicos más reconocidos, y recientemente le dio a fin a su carrera, tras confesar que tenía complicaciones de salud.

Sin embargo, el artista ha estado en el foco del ojo público por unos recientes rumores que se han viralizado sobre su romance con una exreina de belleza durante varios años, mientras él estaba casado.

Alicia Machado fue Miss Universo 1996, en la edición número 45 del certamen internacional, reconocimiento que le permitió obtener más popularidad. Además, se ha desempañado como actriz, productora y empresaria que revelo haber tenido una relación con Arjona.

En ese sentido, la venezolana-estadounidense habló con Adriana Gallardo, anfitriona del pódcast Chingonamente, sobre sus desafíos, el empoderamiento femenino, sus problemas con el peso y el amor.

Alicia Machado le reveló a Adriana Gallardo lo que pasó con el cantante Ricardo Arjona. | Foto: Captura de YouTube Adriana Gallardo

A raíz de los comentarios que han surgido entre el romance de la exreina y el cantante, la entrevistadora le preguntó qué se encontraba haciendo cuando tenía 20 años y con quién andaba.

“Pero, es que yo nunca he hablado de eso. Lo que pasa es que hay un exceso de información. Las cosas que pasaron antes, ahora están saliendo a la luz y pues ni modo, no tengo la culpa”, respondió la actriz, añadiendo que una vez lo mencionó en el programa Top Chef.

Sin embargo, Machado explicó que el tema volvió a surgir por como es la sociedad hoy en día y con un poco de molestia dice: “¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él porque no se divorció? ¿Por qué me llamaba y me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana?”.

La exreina también mencionó que el cantante le decía que ya había dejado a su pareja y se iba a divorciar, pero que no era verdad y que él nunca había estado casado con nadie.

“El casado era él, no yo”, añadió la mujer, comentando que le han querido dañar la reputación por haber estado con alguien comprometido, pero era Arjona quien supuestamente la buscaba y siempre volvía cuando ella conocía a alguien.

¿Qué dijo Alicia en ‘Top Chef’?

En el 2024, la empresaria fue participante del reality de cocina en el que afirmó que cuando joven tuvo una persona importante que permaneció en su vida por casi ocho años y fue su “primer casi gran amor”, se llevaban 20 años, pero ella se enamoró perdidamente y una vez le preparó la pasta que le presentó a los chefs.