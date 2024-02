El polémico gesto que tuvo Madonna con una fan en pleno concierto

Vale la pena mencionar que la intérprete de canciones como Vogue, Like a prayer, Human nature, Live to tell, Express yourself, Into the groove, Sorry, Papa don’t preach, Ray of light, Deeper and deeper, Holiday, Frozen, Open your heart, y más, hizo su salto a la fama en el año 1984 cuando su álbum Like a virgin se convirtió en un gran éxito musical.