Apasionado beso entre Madonna y Tokischa en pleno escenario genera polémica en redes

Allí, la intérprete de Justify My Love y Naterial girl invitó a la rapera de 27 años a cantar un remix de Hung Up, otro de sus grandes éxitos musicales y, según se puede ver en el video, ambas resultaron protagonizando un erótico baile que dejó a más de uno con la boca abierta, sin embargo, lo que no sabían era que esa no era la escena que más causaría impacto.