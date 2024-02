Concursante de ‘La Voz Kids’ hizo llorar a Andrés Cepeda y conmovió a los demás entrenadores, ¿qué pasó?

Antes de llegar a la tarima, la menor aseguró que su relación con la música “es un sinfín de emociones, es como ese sentir que uno está en el mejor lugar del mundo”, dijo. Además, confesó que ha sido víctima de bullying en su colegio porque se destaca mucho: “supongo que eso les disgustaba a muchos... La música fue una de las tantas herramientas que me ayudó a salir de ese lugar, como de esa soledad que me tenía muy aislada del mundo, incluso hasta de mis padres”, agregó.

Joven se vuelve viral en redes sociales; es políglota con dos carreras y no ha logrado encontrar trabajo

Contexto: Joven se vuelve viral en redes sociales; es políglota con dos carreras y no ha logrado encontrar trabajo

De inmediato, el artista se mostró conmovido y no pudo contener sus lágrimas, para luego ‘seguirle la cuerda’ a la menor entonando su éxito musical junto a su voz y expresarle su agradecimiento por esta sentida dedicatoria que lo llevó a experimentar un viaje en el tiempo recordando sus inicios en la música.

“Es quizá una de las primeras canciones que escribí y me llegas al corazón, no solamente con el bambuco, sino ahora con este bolerito con el que me acompañaste. Muchas gracias”, le dijo como mensaje de bienvenida a su equipo. Por su parte, Greeicy y Aleks afirmaron que había sido un “regalazo” el que recibió Cepeda por parte de la menor y también se mostraron conmovidos.