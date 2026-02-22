Gente

Murió exparticipante de ‘La Voz Kids’ Colombia tras ser atropellada; un hombre también perdió la vida en el trágico hecho

Nicole Valeria Vargas es recordada por su participación en el comentado ‘reality’ de Caracol.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de febrero de 2026, 5:06 p. m.
Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids 2019.
Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids 2019. Foto: Instagram @nicolevargas_music

La industria musical en Colombia está de luto, tras conocerse la dolorosa noticia de la muerte de un joven talento, que perdió la vida en una lamentable situación ocurrida en una vía del departamento de Quindío.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, se trató de Nicole Valeria Vargas, quien se dio a conocer por su participación en La Voz Kids 2019, famoso formato de Caracol Televisión, y tenía 19 años. En ese mismo incidente falleció un hombre de 40 años, identificado como William Andrés Paipa.

Según la información que salió a la luz, todo se debió a un accidente de tránsito el pasado sábado, 21 de febrero, en la vía entre Circasia y Armenia. Ambos fueron atropellados por un vehículo mientras intentaban cruzar la calle en medio de su jornada laboral.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez”, reportaron las autoridades.

Los dos habrían bajado de un camión en el que trabajaban, buscando trasladar unos artículos hacia el otro carril de la calzada, cuando fueron alcanzados por el vehículo. Todo ocurrió a las 8:30 p. m., quedando evidenciado el momento en las cámaras de la zona.

Las víctimas, una vez que fueron atropelladas, no fueron auxiliadas por el responsable, quien huyó del lugar luego de ocasionar el siniestro en el que ambos terminaron perdiendo la vida. En los clips que fueron difundidos en plataformas digitales, se puede ver cómo son golpeados y lanzados a la otra calzada, quedando expuestos a ser arrollados por los vehículos que transitaban en sentido contrario.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

La joven se dio a conocer hace varios años en el reality musical, consolidando una carrera artística en sus tiempos libres. Alternaba las presentaciones que realizaba con un empleo como impulsadora de una marca de licor, de manera que obtenía ingresos adicionales.

Era estudiante de quinto semestre de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío, por lo que la institución se pronunció y compartió un sentido mensaje para despedirla en medio del dolor que embarga su familia.

“La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater. Desde las aulas y también desde los escenarios, dejó huella por su disciplina, sensibilidad y profundo amor por el arte. Como integrante de Coranto, llevó siempre con honor el nombre de la Universidad del Quindío a cada encuentro y presentación”, se leyó.

