Andrea Valdiri se pronunció oficialmente luego de que su cuenta de Instagram desapareciera

“Entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero yo no sé qué pasó, que de un tiempo para acá, desde hace tres años... Uno va madurando, uno no es el mismo, las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada, ¿verdad?”, comenzó diciendo en una historia de Instagram que publicó a finales de noviembre de 2023.