Santiago Alarcón se sinceró sobre su situación actual con ‘Chichila’ Navia: “Nos separamos”

No va más: Roger Waters fue despedido por BMG por comentarios antisemitas

Contexto: No va más: Roger Waters fue despedido por BMG por comentarios antisemitas

En ese momento, ‘Chichila’ descubrió que varios cibernautas estaban poniendo en duda la estabilidad de su relación sentimental con el actor, al parecer, por su aparente distanciamiento en las plataformas digitales al no volver a compartir contenido juntos en los últimos meses.

A raíz de esto, un usuario le preguntó: “¿Y tu esposo o la moda, te separaste?”, a lo que ‘Chichila’ Navia respondió de inmediato, no sin antes dejar en evidencia que no le había agradado nada la manera en la que fue interrogada. “Uy, amor, qué es ese juicio. Separarse no es una moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa”, comentó con firmeza inicialmente.