Captan a Madonna haciendo playback en pleno concierto y le llueven críticas

No se puede negar el éxito que ha tenido Madonna en la industria musical , convirtiéndose en un referente del género pop, llegando a ser llamada como la ‘reina del pop’ .

Durante los años que lleva de carrera artística, no solo ha dado de que hablar por su música, sino también por su excéntrica personalidad y la sensualidad que desborda desde hace tiempo, incluso cuando pocas se atrevían a mostrar mucha piel.

Para conmemorar sus 40 años de carrera, Madonna se encuentra realizando el ‘ The Celebration Tour ’ , una gira mundial que inició el pasado 14 de octubre del 2023, y que para este 2024 continúa su trayecto.

¿Captan a Madonna haciendo playback en pleno concierto?

El hecho se registró en medio de un concierto que daba en Toronto, EE. UU ., donde Madonna fue grabada mientras se encontraba en el escenario “cantando”, aunque no tenía micrófono en mano.

Todo quedó grabado en un video que captó uno de los asistentes, donde se puede ver el momento en el que la artista de 65 años sale al escenario a cantar ‘ Open Your Heart’ , sin percatarse que no tenía micrófono, mientras su voz sonada en todo el estadio , llegando incluso a hacer la mímica de que tenía uno imaginario en la mano.

JAJAJA amo a Madonna. Se le olvidó tomar el micrófono, se devolvió a recogerlo y mientras se lo daban hacía un lipsync de ‘Open Your Heart’ con un micrófono imaginario, como cualquiera de nosotros en la ducha. Tan bella. 😍😅 pic.twitter.com/GTArjjSNPJ

La viralización del video ha generado toda clase de reacciones por parte de los internautas en redes sociales, donde se pueden leer opiniones como “Madonna es una IA”. “Jajaja honestamente no me sorprende”. “Todos los conciertos doblados”. “Su micrófono de mano es divertidísimo”. “Ella no necesita micrófono”. “Sincronización de labios para tu vida”. “Buen ahorro Madonna”.