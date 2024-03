Hermana de Nataly Umaña tomó inesperada decisión por mensaje de cariño a Alejandro Estrada

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Me tomó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado . Retiro todas mis promesas. Hasta nunca”, precisó Estrada.

Nataly Umaña habla sobre Melfi

La artista, por su parte, no dejó pasar por alto ese acontecimiento y confesó que no quería seguir su relación con Miguel, pero señaló no sabía cómo decirle sin lastimarlo. “Que haya llegado la mamá ayer fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era lo más necesario. Yo se lo decía a él, pero no quería hacerlo sentir mal”, concluyo Umaña.