Claudia Bahamón se destapó y se sinceró sobre crisis que casi acaba con su matrimonio: “Esto no va para ningún lado”

Claudia Bahamón se convirtió en una de las presentadoras más queridas y admiradas de los medios nacionales, debido a su extensa trayectoria en diversos proyectos como MasterChef Celebrity, donde se ubicó como el rostro principal. La celebridad brilló con su personalidad y su profesionalismo, llegando a rodearse de miles de fanáticos.

Claudia Bahamón, famosa presentadora de televisión

Lejos de la pantalla chica, la colombiana despertó curiosidad en cientos de sus fieles seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su trabajo y su vida personal. La modelo, por lo general, es muy reservada con sus temas íntimos, evitando cruzar la línea y así abrirles las puertas a ajenos, para que opinen sin necesidad.

Sin embargo, recientemente, Claudia Bahamón fue protagonista de un adelanto que compartió Eva Rey, donde plasmó la entrevista que le hizo para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora recibió toda clase de interrogantes, destapando un detalle inesperado sobre su matrimonio con Simón Brand.

Claudia Bahamón

La española quiso saber cómo la pareja llevaba la distancia, teniendo en cuenta los compromisos laborales que ambos asumían por sus carreras. La también arquitecta fue clara en que existió una crisis que puso a tambalear su unión, al punto de que pensaron en separarse.

“¿Después de tanto tiempo cómo llevan esas separaciones?”, indagó la europea.

“El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, afirmó.

No obstante, Eva Rey lanzó otra pregunta relacionada con este suceso, intentando saber si para Bahamón su matrimonio aguantaría otra pandemia y otra convivencia de este estilo. “¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”, dijo la periodista en un clip.

Según se detalló, Claudia fue clara en que no creía que su relación sobreviviera a algo así, ya que convivir en estos términos fue complejo y tornó las dinámicas distinto.

La presentadora se sinceró sobre crisis en su matrimonio

“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó'”, puntualizó.

“¿Tuviste un momento en el que sí pensaste que se separaban?”, preguntó Eva Rey sobre este duro momento, a lo que la presentadora de RCN aseguró: “Yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”.

Claudia Bahamón le puso humor a pregunta sobre su matrimonio

Una de las primeras preguntas que contestó Bahamón dejó petrificados a sus más de 4,8 millones de seguidores, pues tenía que ver con su esposo, el director de cine Simon Brand, y cómo está actualmente su relación, que ya cumple 20 años y que generó una familia conformada por sus dos hijos, Samuel y Luca, quienes en los últimos días han estado muy cerca de su mamá en diferentes escenarios, tanto en las cocinas del reality como en los premios India Catalina, en los que la arquitecta se alzó con un trofeo.

“¿Cómo es con su esposo?”, fue la pregunta de un seguidor, que Claudia respondió como si fuera un personaje caricaturesco usando el filtro de boca y ojos gigante y una voz chillona diciendo: “yo a veces creo que esa relación, no sé, es como rarita… Mejor dicho, yo creo que ella no lo muestra o porque le da oso mostrarlo, o no está tan enamorada o algo ocultan de esa relación”.

La modelo bromeó sobre su matrimonio

Estas declaraciones serían preocupantes si no se hubieran dado en un contexto de comedia con los seguidores. Además, la misma Claudia Bahamón etiquetó a su esposo en la historia, que está acompañada de una risa de complicidad, lo que denota que la pareja sabe muy bien cómo reírse el uno del otro y aún mantiene una complicidad y un cariño firme y sólido.