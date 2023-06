Predicen que Meghan Markle se tapará en plata cobrando millonadas por post en Instagram como influenciadora de estilo de vida

- Foto: Getty Images Ms. Foundation for

La esposa del príncipe Harry relanzará su sitio The Tig, querría establecer un imperio de negocios, como lo ha hecho Gwyneth Paltrow con Goop.

- Foto: Getty Images Ms. Foundation for

Actualmente, hay dos vertientes en el cubrimiento del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

Una, la más adversa, sostiene que se han vuelto lo que en Colombia se llaman “lagartos”, es decir, personas en búsqueda de figuración, contratos y amistades con gente importante.

En esa misma línea, se dice que, con el paso del tiempo, se convertirán en una pareja irrelevante, porque todo su brillo provenía exclusivamente de los nexos con la monarquía más prestigiosa del planeta, a la cual ellos renunciaron para iniciar una vida independiente en Estados Unidos hace tres años.

Harry y Meghan ya firmaron contratos millonarios con Netflix, Spotify y Random House Modandori. - Foto: GC Images

La otra corriente se opone a la anterior y proclama que a los duques de Sussex les espera un futuro promisorio en Estados Unidos, dado que ese país está obsesionado con la realeza y con el hecho de tener a dos de sus miembros viviendo en su territorio y nada menos que cerca de Hollywood.

Los defensores de esta teoría son aquellos que le viven recordando al mundo que Meghan, ante todo, es una mujer de negocios, dueña de un exitoso sitio de estilo de vida en internet, The Tig, que cerró cuando se comprometió con el segundo hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

De acuerdo con The Times, de Londres, la ‘resurrección’ de este blog será la nueva fuente de jugosas entradas para los Sussex, que ya han firmado contratos millonarios con Netflix, Spotify y la agencia de oradores Harry Walker Agency, que tiene entre sus estrellas a los Clinton y a los Obama, grandes amigos de Harry y Meghan.

Los los expertos británicos en redes sociales y talento digital creen que, si cuando solo era la protagonista de la exitosa serie Suits, The Tig era un negocio muy rentable, ahora que ella es una de las caras más conocidas del globo, el sitio se disparará.

Los biógrafos resaltan que Meghan es, ante todo, una mujer de negocios. - Foto: getty images

Así las cosas, Meghan podrá cobrar más de 370.000 dólares, es decir más de 1600 millones de pesos, por una publicación en Instagram, si es que decide expandir su acción en las redes sociales como influenciadora de estilo de vida, quizá uno de los temas que más audiencia capta en la web.

Al respecto, los esposos ya han saboreado la buena audiencia, pues @sussexroyal, la cuenta en Instagram que suspendieron aunque no cerraron cuando renunciaron a la monarquía todavía cuenta con 9.4 millones de seguidores.

Los especialistas aseguran también que Internet ya está preparado para el segundo de debut de Meghan como influencer en The Tig, sitio que inició en 2014, y cuyo nombre tomó del Tignanello, su vino rojo favorito.

Así Meghan vendría a reclamar su tajada en un mercado en que ya están haciendo millones otras famosas de Hollywood como Gwyneth Paltrow, quien creó todo un imperio de bienestar y estilo de vida a partir de su sitio en Internet Goop.

Meghan se convertiría en una influenciadora de estilo de vida de la talla de Gwyneth Paltrow. - Foto: AFP

The Times también aseguró que Meghan le hará la competencia a la plataforma TED, que difunde conversaciones sobre todo tipo de temas, ya que ella no solo aprovecharía The Tig para hablar de vinos y recetas de cocina, sino también para poner sobre el tapete temas candentes, como ya lo viene haciendo con su podcast en Spotify.

Los expertos también prevén que la nueva avanzada de Meghan en Internet le traerá más seguidores que los que tienen en Instagram el príncipe William, su cuñado, y su esposa Kate Middleton.

Se cree también que la duquesa se sentirá atraída por afianzarse como influencer, dado que implica buen dinero por mucho menos trabajo que hacer programas de televisión, podcasts o libros.

Los caza talentos en Internet consultados por el Times también le dijeron que para ella también resultará atractivo ser contratada por post y no volverse imagen de una marca, pues ello implica viajes, apariciones en la alfombra roja y ruedas de prensa, entre otras actividades demandantes para una mamá de dos hijos pequeños como los príncipes Archie y Lilibet.

“Los agentes (de las celebridades) piden entre 50.000 libras (más de 260 millones de pesos) hasta 300.000 libras (más de 1600 millones de pesos). A veces es un poco como en el salvaje Oeste, la gente dispara números. Pero si la persona lo vale, las marcas pagan”, le declaró otro experto a Times.

Y es seguro que muchos quieren tener a Meghan vendiendo su producto o servicio, pues la gente se acerca como las moscas a la miel allí donde ella aparece.

Entre las marcas que podrían contratarla el Times enumeró a J Crew, Victoria Beckham, Cartier y Bentley & Skinner, entre otras.