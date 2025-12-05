Suscribirse

Papá de Meghan Markle pierde una pierna luego de una cirugía de amputación en Filipinas, se encuentra en estado crítico

El hombre de 81 años tuvo que someterse a una cirugía de emergencia luego de la presencia de coágulos en sus piernas.

Redacción Gente
5 de diciembre de 2025, 7:39 p. m.
Duquesa de Sussex, Meghan Markle, y su papá Thomas Markle | Foto: Getty Images / Pantallazo 60 Minutes Australia

Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, de 81 años, tuvo que ser sometido a una cirugía de amputación de emergencia tras un coágulo sanguíneo que cortó la circulación y causó necrosis en el tejido.

De acuerdo con lo revelado por Daily Mail la operación, realizada el 3 de diciembre de 2025 en un hospital de Cebú, Filipinas, duró tres horas y salió con vida. A pocos días de la cirugía ahora los médicos advierten que los próximo días serán críticos por riesgo de infección o sepsis y que Markle tendrá que ser sometido a una segunda intervención para extraer más coágulos en la otra pierna.​

Contexto: Una azafata lee una sorpresiva nota escrita a mano por Meghan Markle después de un vuelo comercial

Tomas Markle, padre de la duquesa de Susie, es exdirector de iluminación de Hollywood, nacido en 1944. Trabajó en series como General Hospital y películas de los años 70 y 80. Su notoriedad explotó con la boda real de su hija Meghan Markle con el príncipe Harry, convirtiéndolo en figura de tabloides por filtraciones de fotos pagadas y críticas a la familia Sussex.

Su hijo Thomas Jr confirmó la noticia sobre la cirugía de emergencia a la que tuve que ser sometido Markle, a través de sus redes aseguró “mi padre está siendo muy valiente. Su pie se volvió azul y luego negro. Sucedió muy rápido. Lo llevé a un hospital local y le hicieron algunas exploraciones y una ecografía y dijeron que la pierna tenía que ser amputada”.

Contexto: Meghan Markle: la prensa británica destroza su show en Netflix. Esto dicen

Tras tomografías y ecografías en un hospital local, lo trasladaron en ambulancia al centro mayor de Cebú, donde confirmaron la obstrucción arterial total y decidieron amputar sin alternativas, ya que la piel se encontraba en proceso de necrosis.

Posteriormente Thomas Jr. le contó a Daily Mail que “era vida o muerte”. El padre de la duquesa ya había sufrido dos infartos en 2018 y un accidente cerebrovascular en 2022 que afectó su habla, obligándolo a tener terapias. Su mudanza a Filipinas a inicios de 2025 responde a la necesidad de estar libre de la exposición mediática en Estados Unidos.

Contexto: Duques de Sussex se despiden de su gira por el país: “Puedo sentir este abrazo de Colombia, es increíble”, aseguró Meghan Markle

Meghan y su padre no mantienen contacto desde el año de su matrimonio en 2018, ante los nuevos hechos Meghan ha guardado silencio a pesar de que en el pasado se conocieron presuntos acercamientos entre ellos.

