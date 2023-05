Harry y Meghan son acusados de exagerar incidente con los paparazzi para llamar la atención

Los fotógrafos involucrados en el episodio afirman que fue el equipo de seguridad de los duques de Sussex el que pudo ocasionar una catástrofe. La familia real no se ha comunicado con ellos.

Como era de esperarse, las escenas que el hijo del Lady Di y su esposa Meghan Markle protagonizaron la noche del pasado martes con unos reporteros gráficos en Nueva York son la comidilla a ambos lados del Atlántico. Desde el momento en que la pareja emitió un comunicado denunciando que un grupo de paparazzi los persiguió por dos horas cuando regresaban a su hospedaje tras asistir a la gala de los premios de la Ms. Foundation, en la cual ella recibió un premio, muchos les creyeron y los compadecieron. Pero también es nutrido el grupo de los que ponen en duda los detalles expuestos por los duques de Sussex.

Por supuesto, uno que no ha desaprovechado la oportunidad de desacreditar una vez más al matrimonio es el periodista Piers Morgan, su declarado detractor.

“No hubo una persecución de dos horas. Su historia se desmorona minuto a minuto”, expresó en un trino en Twitter.

Harry y Meghan posaron en la alfombra roja de la gala de la Ms. Foundation, en la cual ella recibió un premio. - Foto: Getty Images

La periodista Megyn Kelly también puso en duda el tiempo. “Viví en Manhattan por 17 años y no es posible un recorrido de dos horas” entre Midtown (la zona central de Manhattan) y el Upper East Side (hacia donde se dirigían)”. Además, cuestionó la reacción de los duques ante la supuesta situación peligrosa en que los pusieron los fotógrafos, recordando que hay muchos semáforos, gente y tráfico en la calle por ese sector, además de múltiples lugares donde hubieran podido ponerse a salvo.

Caitlyn Jenner, personalidad de la televisión gringa, pariente de las Kardashian, dijo que también ha sido perseguida por los paparazzi y no hay posibilidad de que una “cacería” de estas se prolongue por dos horas. “Lloriquear, lloriquear y lloriquear es lo único que hacen estos dos”, escribió, también en Twitter.

Una opinión un poco más experta ofreció Rob Shuter, quien fue publicista de Jennifer López, el rapero P Diddy y la princesa Michael de Kent, familiar de Harry. En entrevista para el New York Post, él criticó a los duques y a su equipo de seguridad por querer escapar del asedio de los fotógrafos. “Lo que hicieron no fue razonable. Sabemos dónde vive Beyoncé. Sabemos donde se está quedando Taylor Swift. Esto es Nueva York. Si tenían preocupaciones por su seguridad, simplemente debieron parar”.

Estos comentarios se suman a lo informado ayer, también por el Post, en el sentido de que la policía también cree que el incidente no fue la terrible experiencia que Harry y Meghan relatan. Como se recuerda, en un comunicado, ellos afirmaron: “Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas, que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de la ciudad de Nueva York”,

Doria Ragland, madre de Meghan, estaba con ellos durante el problema con los paparazzi. - Foto: Foto tomada del Instagram @Meghan.Markle.official

No obstante, una fuente de la policía local le dijo al Post que ese cuerpo tiene motivos para creer que la pareja no ha dado una versión del todo exacta, dado que no recibió reportes de ninguna colisión en la noche del pasado martes, ni llamadas al respecto al 911, la línea de emergencias.

Richard Kay, uno de los editores de realeza del Daily Mail, posiblemente uno de los hombres menor informados sobre la casa real y tampoco muy adepto a Harry y Meghan, esbozó la teoría de que ellos están en una campaña por repotenciar su marca, dada la baja en sus índices de popularidad en Estados Unidos, un público y mercado que quieren mantener seducido, ya que el del Reino Unido va a ser muy difícil recuperarlo. Y qué mejor instrumento que un dramático incidente que recuerde el modo en que murió Lady Di (en un accidente de tráfico mientras la perseguían los paparazzi), madre de Harry, y con quien los estadounidenses siguen obsesionados.

Por su parte, el campo de los paparazzi que seguían a los Sussex ya dio su versión. El conductor de uno de ellos, que pidió mantener el anonimato, le dijo a ITV que la persecución fue muy “tensa” y le echó la culpa de todo al chofer del auto en que iban Harry y Meghan. “El conductor estaba haciendo de esto una experiencia catastrófica (emulando las palabras de los duques). Si ellos iban a 80 kilómetros por hora, yo debía ir a 20 kilómetros por hora detrás de ellos, esperando no perderlos de vista. Luego, si la situación fue peligrosa y catastrófica lo más probable es que haya sido por la persona que los llevaba”.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, deslumbró en Nueva York con un vestido de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz. - Foto: Foto tomada del Instagram @Meghan.Markle.official

Backrid, agencia especializada en celebridades, le contó a Entertainment Tonight que recibió imágenes de cuatro fotógrafos free lance de los Sussex. Tres de ellos iban en carro y uno en bicicleta, y afirman que el equipo de seguridad del príncipe se portó de una manera imprudente, porque intentó bloquear la calle.

Otro testigo le aseguró al New York Post que el personal de Harry y Meghan fue el que retó a los fotógrafos. “Ellos se estaban burlando de los paparazzi, para provocarlos. Esperas eso de la gente de seguridad de un rapero, pero con un buen equipo, que es lo que se supone que ellos tienen, esperas que sea algo similar al Servicio Secreto (de Estados Unidos). Estos escoltas enojaron a los reporteros”, concluyó.