Meghan Markle recibe premio en Nueva York con un vestido de la colombiana Johanna Ortiz de 1850 dólares

La Ms. Foundation for Women reconoció su trabajo en pro del empoderamiento de las mujeres.

Aunque nunca han dejado de ser noticia en meses recientes, los duques de Sussex no habían vuelto a posar juntos desde el revuelo mundial que armaron con su documental Harry y Meghan, de Netflix, y la posterior publicación de En la sombra, el libro de memorias de Harry.

Cinco meses después de aquellos días de escándalo, un nuevo asalto en su pelea con la familia real británica, la pareja retornó a las noches de gala, más precisamente en Nueva York, donde Meghan recibió el premio Women of Vision por “su defensa global para empoderar y abogar en nombre de las mujeres y las niñas”.

El reconocimiento vino de parte de la Ms. Foundation for Women y fue justamente su fundadora, Gloria Steinem, quien le entregó el premio. Al hacerlo, la conocida activista en pro del feminismo describió a Markle como “inteligente, auténtica, divertida y política” y le dio un fuerte abrazó.

Steinem es, en realidad, una vieja amiga de Markle, a quien le agradeció por lo que ha significado en su vida. “Gracias por la inspiración que eres, por tu tutoría, tus sabios consejos, tu sentido del humor extraordinariamente descarado y por tu increíble amistad”, dijo la nuera del rey Carlos III, antes de explicar los aportes que le había hecho Steinem a su trabajo solidario, en lo cual comenzó antes de casarse con Harry de Inglaterra: “Me permitió reconocer que parte de mi mayor valor y propósito en la vida era abogar por aquellos que no se sentían escuchados, hacer frente a la injusticia y no tener miedo de decir lo que es verdad y lo que es justo y lo que es correcto”.

La alocución de Meghan cerró el evento, que tuvo lugar en el Ziegfeld Ballroom, y en ella también recordó el impacto que le causó leer, cuando estaba en el colegio, Ms. Magazine, la revista fundada por Steinem, en la cual encontró algo que no había visto en otras publicaciones.

“Lo recuerdo vívidamente porque las imágenes eran diferentes. Había una diversidad que no había visto tan a menudo, tanto de color como de edad, y los nombres eran diferentes. Había congresistas, había astronautas y los temas eran distintos, desde la maternidad o cómo ser una madre trabajadora hasta temas más incómodos, como la violencia doméstica, la pobreza, desenterrar tus raíces y asuntos de equidad”.

Como cada vez que la duquesa sale al ruedo, la prensa amaneció este miércoles con múltiples reportes de su atuendo, que ha merecido elogios e incluyó una cuota colombiana. Se trata del vestido que llevaba, el cual hace parte de la colección otoño-invierno 2022, de la caleña Johanna Ortiz, quien se ha convertido en favorita de las ricas y famosas a ambos lados del Atlántico.

El modelo, que cuesta 1850 dólares, es de tela dorada, característica distintiva de esta colección, y lleva un recorte en el busto. Si bien el modelo original es con tirantes, como se puede ver en las redes sociales de la casa, ella prefirió lucirlo strapless.

Así mismo, lo acompañó con unos zapatos de tacones muy altos de Tom Ford, de 1.350 dólares, más un clutch de Carolina Herrera, que se consigue por 1.100 dólares.

Como ya se ha vuelto costumbre entre las nueras del rey Carlos, Meghan lució una prenda que perteneció a Lady Di, la archifamosa suegra que no conoció, pues falleció en 1997. En una de sus muñecas, llevaba en brazalete de diamantes de Cartier, con el que se le vio también en la explosiva entrevista con Oprah Winfrey que ella y Harry dieron en 2021. Llevaba otras dos pulseras: el modelo Love, también de Cartier, valorado en 7.350 dólares, y otra de diamantes. Sus aretes eran de J. Crew, una marca que se mucho en la alfombra roja de Hollywood.

Además del príncipe Harry, Meghan también asistió acompañada por su madre, Doria Ragland.