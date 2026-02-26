Gente

Novia de Jorge Rausch hace frente a críticas por su relación y deja quietos a quienes dicen que es hija del chef: “No tengo cara”

Alejandra Rosales respondió a comentarios que suelen aparecer en redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de febrero de 2026, 10:42 a. m.
Jorge Rausch y su novia Alejandra Rosales.
Jorge Rausch y su novia Alejandra Rosales. Foto: Instagram @jorge.rausch

Jorge Rausch se convirtió en una de las figuras más apreciadas de la cocina en Colombia, en gran parte por su presencia constante como jurado en MasterChef Celebrity, espacio en el que participó durante varias temporadas. Allí integró un recordado equipo junto a Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría, una combinación que logró conectar con la audiencia y ganarse el respaldo de los televidentes.

Más allá de su faceta televisiva, el profesional ha construido una sólida reputación dentro del ámbito gastronómico. Su trayectoria profesional lo llevó a obtener tres estrellas Michelin, un reconocimiento de alto nivel que reforzó su prestigio tanto en el país como en el exterior.

Ese recorrido, marcado por disciplina y excelencia, lo ha posicionado como un referente para nuevas generaciones de cocineros que ven en su carrera un ejemplo a seguir.

Ex de Jorge Rausch opinó sobre su nueva pareja y reveló si todavía ama al chef: “Es mutuo”

Sin embargo, la vida privada de Jorge Rausch ha sido foco de reacciones en redes sociales, donde algunos han aprovechado para cuestionar el noviazgo que tiene con Alejandra Rosales, una DJ de 33 años con quien decidió darse una oportunidad en el amor con el famoso.

Gente

Paulina Vega explicó por qué eliminó su título de Miss Universo: “Debo soltarlo”

Gente

Jhonny Rivera destapó que estuvo a punto de no llegar a su boda con Jenny López por preocupante incidente de fuerza mayor

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

Gente

Horóscopo para este jueves, 26 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Cristina Hurtado revela que fue expulsada del colegio a los 15 años por su embarazo: “Fue muy duro”

Gente

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Gente

Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

Gente

‘MasterChef Celebrity 2026′: estos son los 24 participantes confirmados; hay leyendas de la farándula colombiana

Gente

Jorge Rausch le dice adiós a Colombia: el chef confirmó su nuevo rumbo tras un año de intensas grabaciones

Gente

Novia de Jorge Rausch, Alejandra Rosales, reveló cómo el chef logró conquistarla y la curiosa petición que le hace

Los seguidores del chef han reprochado y señalado la unión de los dos colombianos, afirmando que la diferencia de edad era evidente, además de las expresiones que realizaba la artista en las fotografías.

Ante un nuevo post que hizo el jurado de MasterChef Celebrity, su novia decidió pronunciarse al respecto y dejar un comentario en contra de quienes señalaban su vínculo actual.

Para los que dicen que no tengo cara de ponqué, así siempre ha sido mi expresión por la vida, pero amo mucho a las personas, a Jorge lo amo”, dijo.

Varias personas quisieron tomar esta imagen como burla, preguntándole al chef si se trataba de su hija o su nieta. Otros felicitaron la unión, deseándole las mejores cosas en esta experiencia sentimental.

Cabe recordar que Alejandra Rosales concedió una entrevista a Lo sé todo, donde habló acerca de esta historia. Allí contó cómo empezó y cuál es la dinámica en la que se desarrolla la relación.

“En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue. Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge”, contó.

“Me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo”, agregó.

De hecho, la DJ aseguró que el mundo nocturno no era algo que ya disfrutara mucho, pues pasaba bien, pero prefería irse y descansar por las extensas rutinas del día. “Mira que ni siquiera es que a mí me guste tanto la fiesta, no me gusta tanto, voy a trabajar, paso rico un ratico y me voy, ya estoy cansada del trasnocho, pero igual Jorge se lo disfruta conmigo cuando puede”, indicó.

Más de Gente

Paulina Vega habló de su embarazo/boda y por qué no lo hizo público.

Paulina Vega explicó por qué eliminó su título de Miss Universo: “Debo soltarlo”

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera destapó que estuvo a punto de no llegar a su boda con Jenny López por preocupante incidente de fuerza mayor

Niño Prodigio: vaticinios para finales de septiembre.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 26 de febrero, según Nana Calistar

Cristina Hurtado reflexiona sobre la maternidad adolescente y la falta de apoyo

Cristina Hurtado revela que fue expulsada del colegio a los 15 años por su embarazo: “Fue muy duro”

Vicky Berrío y Karen Sevillano

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Tulio Zuluaga habló de los problemas médicos que enfrentan y destapó el futuro de sus eventos.

Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

Margarita Rosa de Francisco

El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco tras las afirmaciones de Petro sobre un posible fraude electoral

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de febrero para los 12 signos del zodiaco

Noticias Destacadas