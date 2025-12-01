Novia de Jorge Rausch, Alejandra Rosales, reveló cómo el chef logró conquistarla y la curiosa petición que le hace

El famoso chef Jorge Rausch sorprendió a sus seguidores hace algunos meses al anunciar que había dejado atrás la soltería, luego de su separación en de la modelo y empresaria Nathalie Monsalve.

La noticia sobre su nueva relación se dio a conocer durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde el jurado de MasterChef confirmó que tenía nueva novia y, con un toque de humor, afirmó que no se haría más tatuajes porque los de su novia eran suficientes.

Luego de esto, Rausch compartió en sus redes una fotografía junto a Alejandra Rosales, su actual pareja, tomada en la Lazotea Rooftop de Panamá.

La publicación incluyó emojis como corazón rojo y fuego, y por este detalle se dio a entender que el famoso chef estaba en una nueva relación amorosa.

Después de este momento, ambos se han dejado ver disfrutando de la vida del otro. Alejandra comparte todo lo culinario de Jorge y el chef asiste a sus presentaciones como DJ.

Novia de Jorge Rausch habló de cómo el chef la conquistó

Recientemente, Alejandra Rosales estuvo conversando en el programa de entretenimiento Lo sé todo, y allí, habló de su relación con el famoso chef y jurado de MasterChef Celebrity.

En la conversación, Alejandra reveló detalles de su relación, sobre todo el cómo hizo el chef para conquistarla.

La Dj afirmó que todo empezó a través de redes sociales: “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó un café y así fue”, dijo en primer lugar.

De igual forma, Rosales aseguró que lo que más le gusta de él es que es un hombre demasiado respetuoso: “Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge”, confesó.

Por otro lado, mencionó que ella está estudiando cocina, y él dedica tiempo a enseñarle, lo cual ella aprecia, porque le pide que no sea condescendiente: “Me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me de duro, me de palo”, agregó.