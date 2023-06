“La tenía en el congelador”: el actor Biassini Segura reveló que guardó la placenta de su hija

El actor colombiano Biassini Segura, quien es reconocido por múltiples producciones televisivas y la pantalla grande en colaboración con Netflix, fue entrevistado por Diva Rebeca, el personaje creado por el exprotagonista de telenovela Omar Vásquez, y en esta ocasión, Segura dio un detalle íntimo sobre el nacimiento de su hija.

En medio del audiovisual publicado en YouTube, Segura, quien ahora es un participante del programa Masterchef Celebrity, afirmó en su entrevista que, tras el nacimiento de su hija Amatista, pidió a los médicos que le dejaran llevarse la placenta en la que se desarrolló su bebé, sin embargo, dejó en claro que no tenía intenciones de consumirla o usarlo para embellecerse.

Segura pidió a los médicos que le dejaran llevarse la placenta en la que se desarrolló su bebé. - Foto: Instagram:@/biasso

“Le dije al médico que quería llevármela porque realmente quería enterrarla. Lo primero que me advirtió fue que no me la comiera, ya que hay personas que la consumen junto con huevos. Te lo juro. Algunos la solicitan para aplicarla en el rostro para obtener beneficios como estiramiento o hidratación de la piel o para obtener colágeno”, afirmó Segura.

El actor, de 40 años, indicó que aunque tenía claro lo que quería hacer con la placenta de Amatista, después del parto se ocupó del trabajo y de su hija y no priorizó el ritual, por lo que fue luego, cuando llegó la fiebre del 2012 cuando corría el rumor sobre el fin del mundo por el calendario Maya, que el actor por fin enterró la placenta de su pequeña.

“La tenía en el congelador, junto a otras carnes, como sobrebarriga y bofe. Pero todos sabían que la placenta no se come. Incluso le puse una etiqueta para dejarlo claro”, afirmó el actor en medio de su entrevista, recordando que pare ese momento era un poco extraño tener la placenta en el refrigerador, pero ya todos conocían el destino que iba a tener el órgano.

“Estoy que le doy en la cara”

En medio de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, los capitanes y demás participantes sintieron la presión de tener que atender a los comensales en un tiempo récord, bajo el sol de las playas de Barú. Luego, en el siguiente capítulo, se fueron a las calles de Cartagena, pero la tensión subió por completo entre dos famosas actrices, Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños.

El capítulo de la noche se desarrolló en las calles de Cartagena y a los equipos se les puso a prueba en sus habilidades creativas dentro y fuera de la cocina - Foto: RCN Televisión

En esta ocasión, el capítulo de la noche se desarrolló en las calles de Cartagena y a los equipos se les puso a prueba en sus habilidades creativas dentro y fuera de la cocina. Los equipos debían enfrentarse una vez más entre sí pero divididos internamente por parejas. Es así como una parte de la competencia les exigía transportar la comida en la cabeza como si fueran palenqueras y esta fue la forma en la que transportaron diferentes frutas.

Como solo había dos bandejas para el ejercicio, varios competidores tenían que esperar y hacer fila hasta el momento en el que llegara su turno. Es en este reto que la tensión subió y se notó aún más en la actriz Carolina Acevedo, quien tuvo dificultad para llevar los alimentos en la cabeza y necesitó ayuda de sus manos para que no se le cayera. Sin embargo, esto no le pareció a Martha Isabel Bolaños, quien de inmediato reaccionó: “No, no, no”, le dijo con fuerza a Carolina.

Acevedo, quien hace poco reveló que está en las mieles del amor, no se quedó callada y ante la acusación de la recordada ‘pupuchurra’, también le habló con contundencia: “Fresca. Yo no soy tramposa”. Martha Isabel la miró con mucha seriedad y no quiso mirar más a la actriz.

La tensión subió por completo entre dos famosas actrices, Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños. - Foto: Tomada de Instagram @marthaisabelii

Después de lo ocurrido, Carolina habló en las cámaras sobre la situación tan incómoda que había vivido con Martha Isabel: “Peleé con Martha. Se metió a decir que yo había agarrado eso y le dije: ‘No te metas que no es tu juego’. Me pareció injusto y por eso lloré. Me frustré”. Luego de esto, Daniela Tapia, compañera de Acevedo, se puso de su lado y le dijo que algunos concursantes habían “pelado el cobre”. “¿Pelar el cobre? Estoy que le doy en la cara a alguien”, respondió Carolina.