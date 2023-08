Esto es lo que le pagan a los participantes de MasterChef Celebrity

Cuando se le planteó la hipotética situación de tener que elegir a un concursante con un desempeño más “flojo”, Daniela no dudó en señalar a Juan Pablo Barragán. Sus palabras no cayeron muy bien, al destacar que es él quien hasta ahora ha mostrado un rendimiento menos sólido en la elaboración de sus platos.

Sin embargo, esta opinión no le gustó al actor y destacó que se acaba de ganar un pin, el cual, al parecer, ella no se dio cuenta. “Solamente me gusta dirigirme a la gente que solo viene a clase. Floja usted que no vino un día y por eso está ahí. Si alguien me ve flojo es porque soy el reflejo de esa persona, entonces es una conversación entre flojos, la ventaja es que lo podemos superar los dos”, expresó Barragán.