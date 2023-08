Carolina Acevedo recibió fuertes críticas al compartir una foto con Paola Jara

En el apasionante escenario de MasterChef Celebrity Colombia , la temperatura no se limita únicamente a las ollas en ebullición, ni el fuego ardiente se restringe solo a las estufas encendidas.

Las personalidades diversas de los concursantes chocan en una batalla que no solo se libra en las sartenes y cuchillos afilados, sino también en las interacciones cotidianas. Un ejemplo llamativo es el caso de Carolina Acevedo, quien ha sido rápidamente asociada con ser la “Carla Giraldo” de esta temporada, al igual que su contraparte en el mundo de los famosos.

Pero no todo es discordia y rivalidad. Las emociones, crudas y genuinas, afloran con cada paso que los concursantes dan en las cocinas. Desde los momentos de triunfo hasta las ocasiones en que los sueños se quiebran, MasterChef Celebrity Colombia es un caldero de sentimientos a flor de piel.

No obstante, tras unos días haber limitado el número de comentarios en sus posteos en la red social Instagram, la actriz decidió publicar una foto y dejar que seguidores opinaran de forma libre en la imagen. Es de resaltar que en la imagen sale acompañada de Katerine Porto y la cantante Paola Jara, pero lo que realmente se robó la atención fue el caption de la misma.

Ante esto, muchas de las reacciones apuntan a que es contradictorio que ponga eso frente a lo que ha mostrado ser en el reality. “En Masterchef, demostraste todo lo contrario 😢!”; “Pues me parece contradictorio que se escriba un mensaje tan reflexivo para las mujeres viniendo de una persona que destruye humilla y destruye en un programa cada noche”; “Que triste que entre mujeres se ataquen, Carolina no es responsable de sus emociones, ella solo es un espejo, que les molesto tanto, no olvides es un espejo” fueron algunas de las palabras que le dejaron en la publicación.