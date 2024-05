“Nada qué hacer”: Novia de Julián Trujillo rompe el silencio y se refiere a Martha Bolaños por cercanía en ‘La casa de los famosos’

Susana Rojas, novia de Julián Trujillo, respondió a especulaciones de engaño con Martha Isabel Bolaños

Primero aprovechó para lanzar una pulla a los seguidores de los papillentes que se unieron a su video en vivo: “Pues si yo estoy desocupada un domingo a las 11 y media de la noche, no me voy a metiendo a un en vivo de una persona que es la pareja de alguien a quien yo no apoyo en un reality, solamente para venir a tirar a, o sea”, dijo.