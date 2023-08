Jurados de ‘MasterChef’ hicieron llorar a Zulma Rey con decisión que nadie esperaba

Aunque no es número uno del rating, MasterChef Celebrity siempre está dando de qué hablar entre los televidentes colombianos.

En un reciente capítulo fue Zulma Rey quien se robó el protagonismo, aunque por una situación que no les gustó a varios.

Por eso, todos quedaron con la boca abierta cuando los jurados anunciaron que solo habría un delantal y que sería para Zulma. La actriz quedó en shock luego de escuchar su nombre y es que no esperaba que tuviera que pasar adelante a la “guillotina”.

Rey afirmó que no se lo esperaba, pues los jurados habían hecho buenos comentarios de su plato y fue entonces cuando Nicolás de Zubiría le explicó lo que había pasado.

“El balance general fue fantástico, todos lo hicieron muy bien, pero tu plato tenía un exceso de gelatina que no era rico, así que por eso te pusimos el delantal negro. Hay que trabajar más la próxima vez”.

Zulma aceptó el delantal negro, pero no pudo ocultar su tristeza e incluso, se le vio llorando.

Zulma no pudo ocultar su tristeza por ponerse el delantal negro. | Foto: Captura de pantalla del video de Canal RCN - Varios errores dejan a Karoll Márquez fuera del top 10 | MasterChef Celebrity

Además, también hubo comentarios de quienes esperaban el delantal negro, como Carolina Acevedo, quien afirmó que: “Nos salvamos, no me preguntes cómo, la verdad no tengo ni idea. Yo ya estaba esperando el delantal negro”.