Disney decidió reinventar una de sus franquicias más exitosas con una propuesta que nadie veía venir: Miraculous Stellar Force.

Será el primer anime basado en el universo de Ladybug, una producción que trasladará la acción de París a Tokio y combinará la magia heroica con batallas cósmicas y robots gigantes, al mejor estilo del anime clásico japonés.

El giro inesperado de las franquicias animadas de Disney

La apuesta de Disney por reinventar una de sus franquicias animadas da un giro inesperado.

La popular serie Maraculous: las aventuras de Ladybug, que ha conquistado a la audiencia infantil y juvenil, ahora se prepara para expandirse en un nuevo formato.

Será el primer anime oficial de la saga bajo el título Miraculous Stellar Force, como se explica en Espinof.

La noticia ha sorprendido, ya que se trata de una franquicia generalmente de animación occidental, con estilo 3D y ambientación parisina, que ahora se abre al universo del anime japonés clásico, en donde hay cabelleras gigantes, combates cósmicos y artes marciales de comedia.

Es una creación que apunta hacia un nuevo tono en el que se mezcla la esencia de Ladybug (protagonista de la serie), con códigos de la cultura Otaku.

La sinopsis de una historia atrevida y conmovedora

La sinopsis que se conoce promete una historia atrevida en donde 12 estudiantes de una escuela internacional en Tokio descubren que son los guardianes de la Matriz Estelar, una antigua arma cósmica.

Desde ese momento, comenzarán a enfrentar una serie de aventuras llenas de acción, universo expandido, con el sello de los superhéroes que ha hecho famosa la franquicia.

Disney expande el universo de Ladybug con una nueva serie ambientada en Tokio y con estilo anime. | Foto: Captura de pantalla YouTube @Miraculous_Spanish

Detrás de esta producción está el creador original, Thomas Astruc, lo cual puede tranquilizar a los seguidores respecto al respeto por el canon y la identidad de la franquicia.

La estrategia de Disney es clara: diversificar el público, explorar nuevas estéticas y formatos, y llevar la marca más allá de Europa (donde se originó Ladybug), hacia un escenario global con sabor al anime japonés.

El estreno se estima para 2027, mediante plataformas como Disney +.

Según lo que informa la página especializada Espinof, para los fans de Miraculous, la espera tendrá una antesala: en 2025 llegará la película Miraculous World: Tokyo Stellar Force, que servirá de puente hacia esta nueva generación de héroes y ambientación oriental.

Queda una fuerte inquietud acerca de cómo será la respuesta del público. Si acogerá este nuevo rumbo con entusiasmo o si extrañará el estilo original.

Esta propuesta representa una transformación arriesgada, pero coherente con las dinámicas actuales del mercado global de animación, que abre la puerta a que Miraculous evolucione y trascienda su identidad inicial.

Con esta nueva versión, Disney demuestra su intención de reinventar sus éxitos y conquistar nuevas audiencias.