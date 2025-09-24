Suscribirse

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ es la película de anime más lucrativa de la historia; ¿cuánto recaudó?

La producción lleva 12 días en cartelera y continúa sorprendiendo nuevo público.

Laura Camila Másmela Bernal

24 de septiembre de 2025, 9:52 p. m.
Esta producción se convirtió en el anime más taquillero de la historia.
Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió hace pocas horas en el anime más taquillero a nivel mundial, siendo una de las entregas más importantes de la saga de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

Esta producción narra la historia de Muzan Kibutsuji, el villano principal de la trama, quien llega a una especie de laberinto interminable, el cual hace parte de una dimensión distinta a las que han habitado los personajes en el pasado.

Este lugar, conocido como ‘el castillo’ cuenta con una gran cantidad de pasillos y habitaciones que suelen cambiar de forma y tamaño, lo cual genera algunas complicaciones para los personajes que esperan cumplir con su objetivo, pues muchos llegan a perderse en el espacio.

Esta última parte es considerada una de las más importantes, ya que representa el momento más esperado de la serie es decir la batalla entre Muzan y los distintos héroes que deciden enfrentarlo. Además, tiene algunas mejoras a nivel visual comparado con las películas anteriores, gracias al diseño de nuevos escenarios y uso de tecnologías más avanzadas.

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ rompió importante récord

El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo el estreno oficial de Demon Slayer: Castillo Infinito en todas las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, y tras 12 días de estar disponible en cartelera, logró convertirse en el anime más exitoso de todos los tiempos.

La producción acumuló un total de 70 millones de dólares desde la primera fecha y por ahora, no ha dejado de llenar las salas de cine alrededor del mundo con los más fieles amantes del manga y las producciones orientales.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito - Tráiler Oficial

Con el paso de los días, ha recaudado más de 555 millones de dólares, superando a Your Name, una producción de la misma categoría, estrenada en el año 2016, la cual obtuvo un total de 405 millones de dólares solo con la venta de entradas de cine en Estados Unidos y Canadá.

En una reciente rueda de prensa, con motivo del estreno oficial de la cinta de anime, Natsuki Hanae, uno de los actores de doblaje que participaron en las grabaciones de las voces en español, habló del mensaje principal de la película y el empeño que pusieron cada una de las personas que participaron en su creación.

“Creo que el mensaje principal de esta cinta es la cooperación entre las personas para unir fuerzas y lograr un objetivo, eso es algo universal, creo que todas las personas en el mundo pueden recibir y entender este mensaje”.

Terminó diciendo: “En la historia, mi personaje se vuelve cada vez más fuerte, pero conforme van avanzando en la trama también salen demonios más fuertes y, a la vez difíciles de vencer, ese crecimiento lo tengo que tener en mente para interpretarlo”.

