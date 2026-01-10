‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3: donde verla, avances, reparto, personajes y más

Luego de un largo tiempo de espera entre los fanáticos del anime, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen se estrenó el 8 de enero de 2026, marcando un nuevo hito en la popular saga basada en el manga de Gege Akutami.

Sin embargo, su lanzamiento se realizó con un especial de dos episodios que dio inicio al tan anhelado arco titulado The Culling Game, (el Juego de Eliminación), los cuales están disponibles en Crunchyroll, la plataforma que posee los derechos de transmisión simultánea con Japón para gran parte del mundo, incluyendo América Latina, Estados Unidos, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, India y el Sudeste Asiático.

En este espacio, los nuevos episodios estarán habilitados de forma semanal tras su estreno oficial, y contará con un simulcast oficial de todos los episodios, subtitulados y, en varios territorios, versiones dobladas conforme avance la emisión.

De esta manera, los seguidores del anime podrán estar al tanto de los avances en el siguiente orden:

Episodios 1 y 2 - jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Episodio 3 - jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Episodio 4 - jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5 - jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6 - jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7 - jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8 - jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 9 - jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 10 - jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 11 - jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final) - jueves 19 de marzo del 2026

Las temporadas anteriores y la película Jujutsu Kaisen 0 también se pueden encontrar en plataformas como Netflix o Hulu en algunas regiones.

¿De qué trata esta nueva temporada?

El arco central de esta etapa adapta el intenso e importante Culling Game, considerado uno de los más ambiciosos del manga original. La historia retoma los eventos posteriores al incidente de Shibuya, llevando el conflicto a una escala mayor y expandiendo el universo narrativo del anime. Esto dice la descripción de los episodios:

“En Tokio, que se ha convertido en un mundo demoníaco después del incidente de Shibuya, Yuji Itadori y Chōso cazan silenciosamente a los espíritus malditos. Allí, Naoya Zenin, que planeaba asesinar a Fushiguro por la posición de jefe de la familia Zenin, atacó. Además, Naoya informó a Yuji acerca de que su libertad condicional había sido revocada. Añadido a ello, Yuta Okkotsu, un mago especial, atacó como el verdugo de Itadori quien, está acorralado por el abrumador poder mágico de Yuta”.

Personajes

En cuanto al reparto y los personajes principales, como en temporadas anteriores, regresan las voces protagonistas que han consolidado el éxito del anime: Junya Enoki interpreta a Yuji Itadori, Yuma Uchida a Megumi Fushiguro, Mikako Komatsu a Maki Zen’in, Megumi Ogata a Yuta Okkotsu, Daisuke Namikawa a Choso, Noriko Hidaka a Yuki Tsukumo.

También está Yoshiko Sakakibara interpretando a Master Tengen, Kazuya Nakai a Kinji Hakari, Yuki Sakakihara a Kirara Hoshi, Koji Yusa a Naoya Zen’in, Tomokazu Sugita a Hiromi Higuruma, y Satoshi Tsuruoka a Fumihiko Takaba, entre otros.