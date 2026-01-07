‘The Pitt’ regresa con una segunda temporada que refleja la “preocupación” por los recortes sanitarios de Trump

Este 8 de enero llega a HBO Max la segunda temporada de The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle. La producción, recientemente galardonada con tres premios en los Critics Choice Awards, entre ellos el de mejor serie dramática, pretende ser “un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual”. Y, siguiendo esta línea, en su nueva entrega aborda preocupaciones derivadas de las políticas sanitarias de Donald Trump, como los recortes al programa Medicaid.

El Dr. Robby y sus tres protegidos reciben tres ambulancias en la bahía. Foto: Warrick Page/MAX

Reseña de ‘The Pitt’: el caos de la unidad de Urgencias, a corazón abierto, en esta serie obligada

“Sí, uno de los temas que exploramos este año es cómo los cambios en el programa están afectando tanto a los pacientes como a los médicos que tienen que atenderlos, y cómo esto supone una carga adicional para el sistema”, han asegurado Gemmill y John Wells, productores ejecutivos de la ficción, en un encuentro virtual con varios medios de comunicación.

“Eso es lo que preocupa a los médicos, enfermeros y profesionales sanitarios con los que hablamos”, añaden los productores ejecutivos, señalando que actúan “en función de las preocupaciones derivadas de los cambios más recientes que se están empezando a implementar en los sistemas Medicare y Medicaid”.

The Pitt, segunda temporada: los 15 episodios de la segunda temporada de The Pitt llegarán a HBO Max semanalmente, desde el 8 de enero y hasta el viernes 17 de abril. Foto: HBO Max

“Dedicamos mucho tiempo a hablar con profesionales médicos sobre cuáles son los problemas, y realmente uno de nuestros principales focos en la serie es cuáles son los temas que hay que debatir y, por desgracia, siempre hay más y más”, apuntan Gemmill y Wells.

Gerran Howell, que en la ficción da vida a Dennis Whitaker, uno de los estudiantes de medicina que se incorporaban a urgencias en la primera temporada, opina que lo que hace “tan única” a The Pitt es, precisamente, “que está muy basada en la realidad” y todos se comprometen con eso “como grupo”. Su compañera de reparto, Isa Briones, que encarna a la doctora Trinity Santos, destaca que los guionistas “actualizan las cosas a medida que suceden los acontecimientos actuales”.

Robby asiste a la sesión de entrenamiento de Al-Hashimi y le da la bienvenida a The Pitt. Foto: Warrick Page/MAX

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

“Así que es una especie de comentario directo sobre el mundo en el que vivimos”, expresa la actriz, añadiendo que, de hecho, esa es la razón de ser de la ficción, puesto que Noah Wyle, Wells y Gemmill, que ya trabajaron juntos en E.R.: Urgencias, “dijeron que la única forma en que volverían a hacer una serie era si tenían algo nuevo que decir”. “Y ahora hay mucho que decir debido a los recortes en la sanidad y al mundo post-COVID en el ámbito sanitario”, expone.

Langdon regresa a The Pitt, luego de sus problemas disciplinarios en la temporada 1. Foto: Warrick Page/MAX

En este sentido, la intérprete aprecia que los responsables de The Pitt “no rehúyan hablar de las cosas difíciles” y tampoco lo digan de forma muy obvia o insistente. “Simplemente ves cómo la gente vive lo que supone estar en este sistema sanitario actual”, sintetiza.

El futuro de la serie tras la compra de Warner Bros. por Netflix

La segunda temporada del drama médico de HBO Max llegará a la plataforma poco más de un mes después de que se diera a conocer la compra de Warner por parte de Netflix. El acuerdo de adquisición ha generado muchas preguntas sobre cómo afectará a los proyectos del estudio y su servicio de streaming pero los creadores de The Pitt no temen por el futuro de su serie. “No creo que afecte a lo que hacemos”, expone Gemmill.

Ignorando a Al-Hashimi, el Dr. Robby anima a Samira y García durante el procedimiento. Foto: Warrick Page/MAX

“Quiero decir que la forma en que contamos historias siempre será la misma, eso es algo que pertenece a otro ámbito del negocio que no me concierne”, razona el realizador. Wells incide también en que, por su parte, seguirán contando historias. “El público está interesado en las historias y tanto Netflix como Warner Brothers y HBO Max están interesados en atraer al público. Así que no creo que eso vaya a cambiar”, señala.

Recomendados: cuatro series con protagonistas y creadores de altísimo nivel y un documental imperdible

Los 15 episodios de la segunda temporada de The Pitt llegarán a HBO Max semanalmente a partir del 9 de enero y hasta el viernes 17 de abril. Retoman sus papeles de la primera entrega Wyle, Howell, Briones, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden y Shabana Azeez, entre otros. Se incorpora al elenco Sepideh Moafi.

En los Critics Choice Awards, 'The Pitt' ganó premios a mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Noah White y mejor actriz secundaria para Katherine LaNasa Foto: Warrick Page/MAX

La primera temporada de la ficción, estrenada en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, entre ellos el de mejor serie dramática y mejor actor principal para Wyle. También ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro y tres galardones en los Critics Choice Awards: mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Noah White y mejor actriz secundaria para Katherine LaNasa.

*Con información de Europa Press.