La magia de Studio Ghibli regresa a Bogotá con una experiencia única que promete conquistar los corazones de todas las generaciones. Sucederá el próximo 28 de noviembre a las 8:00 p.m., cuando el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de Ghibli en Concierto Vol. 2, un homenaje musical sin precedentes que reunirá a más de 40 músicos en vivo interpretando las inolvidables melodías de Hayao Miyazaki y el legendario Studio Ghibli.

Este espectáculo es una invitación a revivir la emoción y la fantasía de películas icónicas como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Ponyo en el Acantilado y muchas más. Con nuevos arreglos, canciones inéditas y un montaje escénico de alto nivel, los asistentes viajarán a esos mundos encantados que marcaron generaciones y que siguen vigentes como parte fundamental de la cultura universal.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación especial de Angélica Villa Barrón, reconocida actriz mexicana de doblaje que dio voz a Mei en la versión en español latino de Mi Vecino Totoro.

'El viaje de Chihiro' recibió el Oscar a la mejor película de animación en 2003. | Foto: Studio Ghibli

Su presencia representa un momento histórico para los fanáticos, ya que su interpretación se convirtió en parte esencial de la infancia de miles de espectadores en América Latina. Villa, nacida en Ciudad de México el 8 de marzo de 1984, cuenta con una trayectoria artística de más de dos décadas en el mundo del doblaje, la actuación teatral y la dirección. Además, es soprano lírica, lo que le otorga una calidad vocal única que complementa su versatilidad interpretativa.

Ghibli en Concierto Vol. 2, un homenaje musical sin precedentes que reunirá a más de 40 músicos en vivo interpretando las inolvidables melodías de Hayao Miyazaki y el legendario Studio Ghibli. | Foto: cortesía Matrix

Desde sus inicios en 2003, Angélica Villa ha prestado su voz a decenas de personajes, consolidándose como una de las actrices de doblaje más respetadas en el medio. Haber sido la voz de Mei no solo le dio reconocimiento en toda la región, sino que también la conectó de manera profunda con la obra de Miyazaki, aportando ternura, frescura y autenticidad a un personaje que simboliza la inocencia y la curiosidad infantil. Su presencia en Bogotá será la oportunidad perfecta para que los seguidores de Ghibli revivan esa conexión emocional con la voz que acompañó tantos momentos de sus vidas.

La producción de este concierto está a cargo de Matrix Entertainment, en alianza con Spooky House, y con el apoyo del Idartes, garantizando una puesta en escena de la más alta calidad, con más de cuarenta músicos en escena, iluminación, proyecciones visuales y un cuidado montaje convertirán la velada en una experiencia sensorial completa, capaz de emocionar a niños, jóvenes y adultos por igual.

Las entradas ya están disponibles a través de Tuboleta, y se recomienda adquirirlas con antelación debido a la expectativa asociada a estos eventos.