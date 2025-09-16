Cómo ver en orden cronológico todas las películas y series de X-Men; es clave para entender el mundo mutante en Disney+

Algo muy común que sucede en la industria del cine con respecto a las sagas, como en las películas de Avengers y ese complejo universo de Marvel, es que los largometrajes se estrenan en un orden diferente al que actualmente se puede conformar con todos los largometrajes sobre la mesa. Esto mismo sucede con el universo cinematográfico de X-Men. A continuación, conocerá cómo ver en orden cronológico todas las películas y series de X-Men.

Este es el orden para ver todas las películas de X-Men, desde la Primera Generación hasta Deadpool 3

La primera adaptación de estos cómics a la pantalla grande llegó en el año 2000, en pleno inicio de siglo, con X-Men, dirigida por Bryan Singer y estelarizada por un grupo magnífico de actores, entre los que destacaron Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Famke Janssen, Halle Berry, entre otros grandes actores.

Esta primera entrega brindó un enfoque general de la difícil situación que viven los mutantes y sus constantes problemas con los humanos. Además, despliega algunas historias paralelas como las de Wolverine (Hugh Jackman) quien pide a gritos conocer su historia y todo su pasado, y Jean Grey (Famke Janssen), quien empieza a conocer hasta dónde puede llegar su poder.

Este fue el orden en que fue estrenada cada una de las películas de este universo

X-MEN (2000)

X-MEN 2 (2003)

X-MEN: LA DECISIÓN FINAL (2006)

X-MEN ORÍGENES: WOLVERINE (2009)

X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN (2011)

WOLVERINE INMORTAL (2013)

X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO (2014)

DEADPOOL (2016)

X-MEN: APOCALIPSIS (2016)

LOGAN (2017)

DEADPOOL 2 (2018)

X-MEN DARK PHOENIX (2019)

LOS NUEVOS MUTANTES (2020)

DEADPOOL 3 (2024)

Este es el Orden cronológico en el que debe ver las películas de X-Men

Este es el orden que sigue una línea de tiempo de los eventos en este universo. No obstante, es importante saber que existen algunas controversias y contradicciones en las películas.

“No es nada que arruine la diversión de ver a tus mutantes favoritos en acción. Sin embargo, es importante tener en cuenta este detalle a la hora de correr un maratón", aseguraron desde la página oficial de Disney+.