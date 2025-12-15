Fans de Shakira fueron evacuados de concierto en Argentina; corrían peligro y la cantante se pronunció

Tras más de un año desde el inicio de la gira Las mujeres ya no lloran, Shakira continúa visitando algunos de los escenarios más importantes del mundo, con el fin de reencontrarse con sus más fieles admiradores en los países donde anunció fechas.

Recientemente, la colombiana estuvo en territorio argentino para cumplir con el compromiso de dos noches de show que tenía con el público latinoamericano.

Sin embargo, no todo salió como la cantante esperaba, pues debido a las condiciones climáticas tuvo que darle fin al mismo, tiempo antes del estimado.

Shakira lleva más de un año de gira con 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. | Foto: GETTY IMAGES

Todo ocurrió durante su reciente presentación en Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, ya que, tras las fuertes lluvias registradas en el lugar, el equipo de staff veló por la integridad de la artista, su grupo de trabajo y cada uno de los asistentes.

Según medios de Argentina, se habría presentado riesgo de tormenta eléctrica. Sin embargo, la intérprete de Antología, TQG y Whenever, Wherever continuó con su show hasta que fue contactada por su equipo, y se le indicó que debía bajar del escenario y ubicarse en un espacio seguro, ya que el lugar llegó a estar repleto de agua y existía el riesgo de que ella o sus bailarines sufrieran una fuerte caída.

“Bueno, me están diciendo que vienen truenos, que vienen relámpagos y me toca evacuar por no sé cuanto tiempo”, dijo Shakira antes de regresar al camerino.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas compartieron fotografías y videos del momento a través de sus redes sociales y aunque comprendieron la situación, lamentaron los inconvenientes climáticos, pues esto hizo que la presentación fuera mucho más corta de lo que esperaban.

Finalmente, los internautas comentaron los contenidos que se publicaron al respecto y, aunque muchos criticaron que Shakira no haya terminado el show completo ni interpretado todas las canciones del setlist, otros la defendieron y argumentaron la importancia de haber tomado esa decisión frente a la situación que se estaba presentando.