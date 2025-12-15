Gente
Fans de Shakira fueron evacuados de concierto en Argentina; corrían peligro y la cantante se pronunció
En medio del show, la cantante habló de la gravedad de la situación.
Tras más de un año desde el inicio de la gira Las mujeres ya no lloran, Shakira continúa visitando algunos de los escenarios más importantes del mundo, con el fin de reencontrarse con sus más fieles admiradores en los países donde anunció fechas.
Recientemente, la colombiana estuvo en territorio argentino para cumplir con el compromiso de dos noches de show que tenía con el público latinoamericano.
Sin embargo, no todo salió como la cantante esperaba, pues debido a las condiciones climáticas tuvo que darle fin al mismo, tiempo antes del estimado.
Todo ocurrió durante su reciente presentación en Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, ya que, tras las fuertes lluvias registradas en el lugar, el equipo de staff veló por la integridad de la artista, su grupo de trabajo y cada uno de los asistentes.
Según medios de Argentina, se habría presentado riesgo de tormenta eléctrica. Sin embargo, la intérprete de Antología, TQG y Whenever, Wherever continuó con su show hasta que fue contactada por su equipo, y se le indicó que debía bajar del escenario y ubicarse en un espacio seguro, ya que el lugar llegó a estar repleto de agua y existía el riesgo de que ella o sus bailarines sufrieran una fuerte caída.
“Bueno, me están diciendo que vienen truenos, que vienen relámpagos y me toca evacuar por no sé cuanto tiempo”, dijo Shakira antes de regresar al camerino.
Como era de esperarse, una gran cantidad de personas compartieron fotografías y videos del momento a través de sus redes sociales y aunque comprendieron la situación, lamentaron los inconvenientes climáticos, pues esto hizo que la presentación fuera mucho más corta de lo que esperaban.
Finalmente, los internautas comentaron los contenidos que se publicaron al respecto y, aunque muchos criticaron que Shakira no haya terminado el show completo ni interpretado todas las canciones del setlist, otros la defendieron y argumentaron la importancia de haber tomado esa decisión frente a la situación que se estaba presentando.
“Estuve ahí y ella lo dio todo. Es maravillosa, una reina total”; “Fue una maravilla de concierto, cantó muy lindo. Me encantó”; “El concierto estuvo muy bueno, pero las tormentas eléctricas son peligrosas y la gente tiene que entender eso, ahí no había nada que hacer”; La gente que está criticando, ni fue al concierto, lo que asistieron, están agradeciendo" y. “Era peligroso estar ahí, tanto para ella, como para el público, todos corrían riesgo”, son algunas de las palabras que se leen.