Giro a la derecha: América Latina elige cada vez más gobernantes conservadores. ¿Cuáles son las razones detrás y qué países se podrían sumar en 2026?

El mapa de Suramérica en 2022 estaba dominado por Gobiernos de izquierda que habían liderado gran parte del continente. La llegada de Gustavo Petro en Colombia estuvo acompañada por Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Alberto Fernández en Argentina y Gabriel Boric en Chile. Hoy el panorama es distinto y el giro hacia la derecha parece inminente.

En 2025, América Latina ha cambiado de color político. Esto se ve con Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia. Aunque la izquierda todavía gobierna países como Colombia o Brasil, sus presidentes enfrentan una gran polarización. La sensación de desprotección e incapacidad de los Gobiernos es el combustible principal para que el discurso de la “mano dura”, de la derecha, vuelva a ser muy popular.

Marco Rubio critica a Gustavo Petro, dice que no es “muy estable” y que ha deteriorado la relación de Colombia con Estados Unidos

Este giro no parece casual. En Europa y Suramérica crece el desgaste con los políticos tradicionales y la búsqueda de respuestas urgentes a problemas como la inflación y la inseguridad. La duda es si las sociedades se han vuelto más conservadoras o si el voto es un castigo a Gobiernos sin resultados.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El ascenso de figuras como Kast o Milei suele verse como un giro hacia el conservadurismo. Pero, más que un cambio de ideología, esto refleja un problema del sistema: el hartazgo de los ciudadanos ante el mal desempeño de quienes los gobiernan. En la última década, América Latina ha consolidado una tendencia que parece casi matemática: el castigo sistemático a quien ostenta el poder sin importar su color político. Según explica Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana, la región atraviesa lo que se denomina una “ola de antiincumbencia o antioficialismo”.

Como señala González, entre 2017 y 2019 la región experimentó una “pequeña primavera de derecha”; sin embargo, el desgaste de este modelo no tardó en aparecer. Los problemas económicos acumulados desde 2015 y la incapacidad de gestión frente a nuevas demandas sociales detonaron una crisis que no reflejaba hechos aislados, sino la respuesta directa a ese ciclo previo.

Una foto de José Antonio Kast con Javier Milei enfureció a Gustavo Petro: su reacción impactó en las redes sociales

Ese malestar fue el que pavimentó las victorias de Gabriel Boric y Gustavo Petro. Sin embargo, el ciclo continúa: el mismo castigo aplicado a la derecha en 2019 ahora recae sobre la izquierda, impulsando figuras de ruptura, como Javier Milei o Nayib Bukele. Son vistas como salidas por una ciudadanía agotada, en un contexto de avance global de la derecha.

Javier Milei y José Kast en Argentina Foto: X/@OPRArgentina

Reacción al desgaste

El aparente auge de la derecha surge como una reacción al desgaste de las gestiones actuales. “Son Gobiernos de izquierda que llegan agotados y sin respuestas eficaces frente a desafíos como la inseguridad”, señala González. En ese contexto, el ascenso de líderes como Milei o Kast no es fortuito, sino que responde, en gran medida, al desempeño de estos Gobiernos, que termina convirtiéndolos en opciones atractivas para el electorado.

Los movimientos de derecha han logrado reinventarse para alcanzar sus objetivos electorales y recuperar el poder en países que se habían convertido en bastiones de la izquierda. Para ello han capitalizado el hartazgo frente a la clase política tradicional, un discurso que ha permitido que figuras consideradas outsiders conquisten a los votantes, como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador.

Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

La derecha sin duda ha sufrido un cambio para llegar al poder. Inspirada en el modelo de Donald Trump y de otros movimientos conservadores en el mundo, como el de Viktor Orbán en Hungría o el de Giorgia Meloni en Italia, ha logrado romper la barrera de las élites para acercarse a sectores populares mediante el uso de las redes sociales. En un contexto de crisis económica que golpea a todos los estratos, el discurso del recorte del gasto público luce como una solución.

José Antonio Kast Presidente electo de Chile Foto: afp

En el caso de Chile, José Antonio Kast logró perfilar su discurso para enfocarlo más hacia las necesidades ciudadanas. Hace cuatro años, una de las razones para su derrota ante Gabriel Boric fue que, durante sus apariciones públicas, sus intervenciones eran muy enfocadas en temas como el aborto, los derechos reproductivos y la legalización de las drogas, mientras que para este año priorizó tópicos como la seguridad ciudadana y la migración, asuntos particularmente sensibles para los chilenos.

El 2026, en la mira

Para el próximo año, tres países de la región irán a elecciones presidenciales. Se podría girar aún más el mapa hacia la derecha, aunque el panorama no parece nada sencillo para los movimientos conservadores. Además de Colombia, donde la oposición está principalmente representada por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, Perú y Brasil también irán a las urnas con el fin de elegir a su nuevo líder para los próximos años. En el primer semestre de 2026, Perú elegirá a su nuevo presidente después de años más que convulsos. Durante más de una década, la nación inca viene viviendo una inestabilidad política. Se han visto múltiples presidentes, vacancias, renuncias y Gobiernos interinos que no han logrado calmar el ambiente de indignación permanente dentro de la ciudadanía.

Como antecedente, la última elección presidencial se realizó en 2021 y dio como ganador a Pedro Castillo. Sin embargo, su Gobierno fue breve: el líder de izquierda fue destituido tras intentar un autogolpe de Estado. En su lugar asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, en medio de fuertes protestas sociales. Este año, Boluarte también fue removida del cargo por investigaciones de corrupción y reemplazada por el presidente del Congreso, José Jerí, otra figura controvertida, quien completará el periodo constitucional.

Para los comicios, el gran favorito hasta el momento es Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, quien se ha consolidado como la figura más visible de la derecha dura peruana. Líder de Renovación Popular, construyó su perfil político sobre un discurso frontal contra la izquierda, el progresismo y lo que denomina la “ideología de género”. Emplea un tono confrontacional que conecta con sectores conservadores, religiosos y de clase media urbana.

Abelardo de la Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

La segunda persona en las encuestas es la tres veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien sigue siendo una de las figuras más reconocibles de la política peruana. El fujimorismo continúa como una marca poderosa en sectores populares, especialmente fuera de Lima. Ella carga con el legado de su padre, Alberto Fujimori, y con el antifujimorismo como fuerza movilizadora en su contra, un factor que ha sido decisivo en segundas vueltas anteriores, en las que ha sido derrotada.

Entretanto, el 4 de octubre de 2026, Brasil acudirá a las urnas tras un segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, marcado por la recomposición institucional posterior al bolsonarismo, pero también por tensiones fiscales, una polarización política persistente y el desgaste del oficialismo. La elección vuelve a perfilarse como un plebiscito sobre Lula y su legado.

Aplastante triunfo de José Antonio Kast sobre la candidata Jeannette Jara: reviva el minuto a minuto de la histórica jornada electoral

Lula da Silva no ha confirmado si buscará la reelección, pero se perfila como el gran favorito en caso de volver a las urnas a sus 80 años. En la derecha, en cambio, el panorama es menos definido: con Jair Bolsonaro, encarcelado e inhabilitado, el gobernador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, emerge como principal contrapeso, junto con la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Las fuerzas en la región se siguen acomodando.