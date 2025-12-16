Política
Una foto de José Antonio Kast con Javier Milei enfureció a Gustavo Petro: su reacción impactó en las redes sociales
El presidente colombiano ha lanzado pullas tanto a Kast como a Milei.
Siga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo
La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile sigue generando eco en Colombia, especialmente en el presidente Gustavo Petro.
Desde que se dio a conocer el triunfo de Kast, el presidente colombiano ha lanzado fuertes pullas en su contra, señalando que “no le va a dar la mano a un nazi”.
Postura del jefe de Estado desató una ola de críticas en diferentes orillas políticas en Colombia. Una de las más agudas fue por parte del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.
“Cambio político en Chile: en 2019, en medio del estallido social chileno, muchos políticos se apresuraron a señalar que los logros económicos y sociales de Chile eran irrisorios, que las ‘políticas neoliberales’ habían fracasado estruendosamente. La victoria de Boric, dijeron después, confirmaba ese fracaso y presagiaba una derrota duradera no solo de la derecha, sino también de los liberales y centristas que, en su opinión, representaban una versión atenuada de las mismas ideas fallidas”, recalcó.
Y anotó: “Petro, en Colombia, creyó que el estallido social en Chile y el paro nacional en Colombia representaban un cambio de era, el fin definitivo de la llamada ‘oscura noche neoliberal’. La realidad electoral y política parece estar mostrando otra cosa: lo ocurrido hace cinco años no fue un cambio de era, sino un fenómeno transitorio”.
Cambio político en Chile— Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 15, 2025
En 2019, en medio del estallido social chileno, muchos políticos se apresuraron a señalar que los logros económicos y sociales de Chile eran irrisorios, que las “políticas neoliberales” habían fracasado estruendosamente. La victoria de Boric, dijeron…
“Las clases medias urbanas, en particular, tienen ahora una visión menos pesimista del cambio social a largo plazo y prefieren, según las encuestas y los resultados electorales, la estabilidad a las promesas difusas (e incumplidas) de una gran revolución social. En Chile, los sentimientos antisistema, que fueron mayoritarios hace cinco años, ya no lo son. Algo similar parece estar ocurriendo en Colombia”, insistió Alejandro Gaviria.
Sin embargo, una foto entre José Antonio Kast y Javier Milei, cuando aún no eran presidentes tanto de Chile y Argentina, molestó a Petro, publicando un extenso mensaje en su cuenta personal de X.
“Hay que tener claridad, sobre todo en la clase media colombiana, pero también en el mundo de los trabajadores y de los sectores populares de la sociedad colombiana que son la mayoría”, dijo Petro.
Y continúo en el post: “Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que, en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas, y no se arrepienten”.
“Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan”, recalcó el mandatario.
Hay que tener claridad sobre todo en la clase media colombiana pero también en el mundo de los trabajadores y de los sectores populares de la sociedad colombiana que son la mayoría.— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 16, 2025
Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema… pic.twitter.com/OybwOjUraZ
Sumado a ello, indicó en el fuerte mensaje que publicó en su cuenta de X: “Es miedo, su método político, pero también la mentira. Aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea”.
“Atención en Colombia, los nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana. Pero no son de derechas, son de extrema derecha y dominan la derecha. Por eso han cometido un genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia. No más genocidio en Colombia, nuestro país es para la vida y la belleza y no para la muerte generalizada. Viva Colombia libre”, finalizó en el mensaje Gustavo Petro.