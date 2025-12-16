El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reaccionó a las advertencias formuladas por el régimen de Nicolás Maduro luego de imponerse en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país.

Maduro había lanzado una amenaza directa a Kast en su programa de televisión Con Maduro+, pidiendo respeto por los venezolanos que se encontraban en Chile.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo Maduro.

Al respecto, Kast respondió y dijo que le tenía sin ciudado las declaraciones del dictador venezolano.

⭕ #Ahora24H



Kast responde a críticas de Maduro: "Me tienen sin cuidado (...) Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos"



🖥 @tvnplay ➡️ https://t.co/RW2LDmWm0W

📡 En vivo ➡️ https://t.co/s6CbqVyIJs pic.twitter.com/wIRPE5QIKO — 24 Horas (@24HorasTVN) December 16, 2025

“Yo me centro en las declaraciones de Maduro que es un dictador, narcodictador y que hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos”, dijo.

“Es evidente que tanto Donald Trump, Giorgia Meloni hayan enviado sus saludos porque es una buena noticia para el Cono Sur, y las palabras de Maduro me tienen sin cuidado”, aseveró Kast.

Por otro lado, el presidente electo fue preguntado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lo llamó Nazi y aseguró que no iba a darle la mano tras ser elegido como nuevo mandatario del país.

“Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que fue electa democráticamente y emite los juicios desde ese punto de vista”, dijo.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

El Gobierno de Chile emitió una protesta por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el presidente electo, donde advierte que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte” tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

“Por instrucción del presidente de la República hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile (Sebastián Guanumen) para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de las elección presidencial en nuestro país”, ha afirmado el ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren.

En un vídeo difundido en redes sociales, el jefe de la diplomacia ha calificado los comentarios de Petro como una “falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna”.

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: GETTY

“No solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, dijo.