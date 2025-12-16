El dictador venezolano, Nicolás Maduro, comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con el líder de la Alemania Nazi, Adolf Hitler, y le exigió “respetar” a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad creciente en la nación austral.

El líder de extrema derecha chilena, que arrasó en la segunda vuelta presidencial, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos, que huyeron de su país en busca de un mejor futuro por cuenta de la grave crisis humanitaria provocada por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

“Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión en un tono amenazante contra el mandatario electo chileno.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña. | Foto: AFP

“Señor Kast, tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se lo debe garantizar”, agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país a pesar de la grave crisis humanitaria y económica que se vive dentro del territorio administrado por el régimen.

José Antonio Kast, por su parte, tomará posesión el próximo 11 de marzo de 2026 como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años, esto en reemplazo del presidente de izquierda, Gabriel Boric, quien a pesar de su ideología, ha condenado en decenas de veces al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El futuro mandatario vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la irrupción de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista y a quien acusa de haber inundado el territorio norteamericano de narcóticos y migrantes ilegales.

Nicolás Maduro atacó duramente al mandatario electo chileno. | Foto: GETTY IMAGES

Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, pero la percepción de inseguridad se impuso entre la población, ante el aumento de homicidios y secuestros en la última década.

El presidente estadounidense, Donald Trump, al frente de una campaña de presión contra Maduro con sanciones al petróleo venezolano y un inusual despliegue militar en el Caribe, saludó la elección de Kast. Se refirió a él como una “muy buena persona”.