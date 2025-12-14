Política
Políticos colombianos reaccionan al triunfo de José Antonio Kast en Chile: “Cada día vamos derrotando el comunismo en Latinoamérica”
Varios líderes en el país enviaron mensajes de felicitación al presidente electo de Chile y colocaron como ejemplo las elecciones en el país austral para Colombia.
José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, arrasó en las votaciones de este domingo, tras imponerse con el 58,61 % de los votos, por delante de su rival, la candidata de izquierda Jeannette Jara, que alcanzó el 41,39 %.
El ultraderechista prometió, tras ganar en las urnas, “restablecer la ley” como presidente de Chile. “Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios”, dijo Kast en su discurso.
Tras el triunfo obtenido este domingo, varios líderes políticos en Colombia enviaron mensajes de felicitación al presidente electo de Chile y resaltaron que lo ocurrido en el país austral debe replicarse en las elecciones de Colombia el próximo año.
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, a través de sus redes sociales, felicitó al mandatario electo y envió un mensaje claro al pueblo de Chile, tras la jornada electoral.
“Al pueblo chileno mi respeto por su capacidad para decidir el cambio a través de la democracia. Le deseo todos los éxitos para bien del pueblo de Chile. País que quiero y conozco desde que viví con mi familia en 1991″, escribió.
Felicitaciones a @joseantoniokast Presidente electo de Chile.— Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 14, 2025
Al pueblo chileno mi respeto por su capacidad para decidir el cambio a través de la democracia.
Le deseo todos los éxitos para bien del pueblo de Chile. País que quiero y conozco desde que viví con mi familia en 1991. https://t.co/u5ageAxOxR
El expresidente Iván Duque también se pronunció a través de su cuenta en X, en la que escribió un mensaje de felicitación para José Antonio Kast por su elección.
“El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de derecho”, manifestó el expresidente de Colombia.
Y agregó: “Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones”.
Felicitamos a José Antonio Kast (@joseantoniokast) por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de Derecho.— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 14, 2025
Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de…
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, felicitó a Kast y destacó algunas de sus cualidades.
“Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región”, señaló Cabal, al tiempo que se refirió a las elecciones en Colombia en 2026.
“Cada día vamos derrotando el comunismo en Latinoamérica. El próximo año recuperaremos a Colombia. Nos llena de emoción el resultado en Chile”, destacó la aspirante a la Casa de Nariño.
Felicidades al nuevo presidente de Chile, @joseantoniokast.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2025
Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región🇨🇱 pic.twitter.com/MIV00IiB01
La periodista Vicky Dávila, también precandidata presidencial, no guardó silencio ante lo ocurrido en Chile y destacó el triunfo de José Antonio Kast frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara.
“Los chilenos despertaron, después vivir el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric. Y eso, que por lo menos Boric ha sido capaz de condenar a Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles”, indicó en redes sociales.
La precandidata manifestó que “la situación de Colombia es aún más compleja con la dupla diabólica: Cepeda-Petro”. Sin embargo, resaltó que “entre todos vamos a salvar a Colombia del NEOCOMUNISMO…“.
Los chilenos despertaron, después vivir el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric. Y eso, que por lo menos Boric ha sido capaz de condenar a Nicolás Maduro, Jefe del Cartel de los Soles. Así que la situación de Colombia es aún más compleja con la dupla diabólica: Cepeda-Petro.… https://t.co/fo1zHUghFP— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 15, 2025