Políticos colombianos reaccionan al triunfo de José Antonio Kast en Chile: “Cada día vamos derrotando el comunismo en Latinoamérica”

José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, arrasó en las votaciones de este domingo, tras imponerse con el 58,61 % de los votos, por delante de su rival, la candidata de izquierda Jeannette Jara, que alcanzó el 41,39 %.

El ultraderechista prometió, tras ganar en las urnas, “restablecer la ley” como presidente de Chile. “Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios”, dijo Kast en su discurso.

Tras el triunfo obtenido este domingo, varios líderes políticos en Colombia enviaron mensajes de felicitación al presidente electo de Chile y resaltaron que lo ocurrido en el país austral debe replicarse en las elecciones de Colombia el próximo año.

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, a través de sus redes sociales, felicitó al mandatario electo y envió un mensaje claro al pueblo de Chile, tras la jornada electoral.

“Al pueblo chileno mi respeto por su capacidad para decidir el cambio a través de la democracia. Le deseo todos los éxitos para bien del pueblo de Chile. País que quiero y conozco desde que viví con mi familia en 1991″, escribió.

El expresidente Iván Duque también se pronunció a través de su cuenta en X, en la que escribió un mensaje de felicitación para José Antonio Kast por su elección.

“El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de derecho”, manifestó el expresidente de Colombia.

Y agregó: “Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones”.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, felicitó a Kast y destacó algunas de sus cualidades.

“Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región”, señaló Cabal, al tiempo que se refirió a las elecciones en Colombia en 2026.

“Cada día vamos derrotando el comunismo en Latinoamérica. El próximo año recuperaremos a Colombia. Nos llena de emoción el resultado en Chile”, destacó la aspirante a la Casa de Nariño.

La periodista Vicky Dávila, también precandidata presidencial, no guardó silencio ante lo ocurrido en Chile y destacó el triunfo de José Antonio Kast frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

“Los chilenos despertaron, después vivir el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric. Y eso, que por lo menos Boric ha sido capaz de condenar a Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles”, indicó en redes sociales.

La precandidata manifestó que “la situación de Colombia es aún más compleja con la dupla diabólica: Cepeda-Petro”. Sin embargo, resaltó que “entre todos vamos a salvar a Colombia del NEOCOMUNISMO…“.