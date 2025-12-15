Suscribirse

¿Quién era el padre de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, que Gustavo Petro dice que es “hijo de un nazi”?

El mandatario colombiano arremetió contra el líder electo de derecha y el polémico origen de su familia.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

15 de diciembre de 2025, 10:27 p. m.
Gustavo Petro, Michael Kast y José Antonio Kast
Gustavo Petro, Michael Kast y José Antonio Kast | Foto: Presidencia, Getty Images

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha sido objeto de duros comentarios por parte del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien en redes sociales escribió: “Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano” tras la victoria en las elecciones presidenciales.

Ese comentario se produjo en medio de las reacciones políticas tras el triunfo de Kast y va acompañado de críticas sobre lo que Petro interpreta como un resurgimiento de ideologías autoritarias en la región. En sus mensajes en X, Petro mencionó también a figuras como Augusto Pinochet y advirtió que “el fascismo avanza”.

Las declaraciones de Gustavo Petro generaron molestia en el país austral, incluso, el gobierno saliente de Gabriel Boric, ideológicamente de izquierda, manifestó que enviará una nota de protesta “por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Gustavo Petro deberá lidiar por los últimos seis meses de su Gobierno con José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile.
Gustavo Petro deberá lidiar por los últimos seis meses de su Gobierno con José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. | Foto: Presidencia / AFP

¿Quién fue Michael Kast?

El padre de José Antonio Kast fue Michael Kast, un inmigrante alemán cuya historia de vida ha sido objeto de controversia y debate político en Chile y fuera de ese país. La evidencia histórica y diversas investigaciones señalan que Michael Kast fue miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi) durante la Segunda Guerra Mundial.

Según registros y análisis de investigadores y periodistas, Michael Kast se afilió al NSDAP, el partido de Adolf Hitler, en la Alemania de la década de 1940, antes de emigrar a Chile tras el conflicto bélico. Esa afiliación ha sido confirmada por documentos citados en investigaciones periodísticas, aunque no existe evidencia pública de que haya ocupado cargos de dirección política ni de que haya participado en crímenes de guerra.

Tras el colapso de la Alemania nazi en 1945, Kast fue hecho prisionero de guerra por fuerzas aliadas, como ocurrió con numerosos soldados alemanes. Posteriormente, se escapó y permaneció un par de años, supuestamente, protegido por el Vaticano, hasta que huyó a Latinoamérica: primero a Argentina y luego llegando a Chile.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña en Temuco, Chile, el 11 de diciembre de 2025.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña. | Foto: AFP

Sobre la llegada a Latinoamérica, no hay muchas fuentes al respecto que confirmen en qué contexto Michael Kast llegó a Chile junto a su familia. Pero con el tiempo, el clan se integró al país estableciendo negocios y actividades económicas, donde por ejemplo fundaron la reconocida marca de cárnicos Cecinas Bavaria. Mientras que otros de sus hijos se dedicaron a la actividad política.

José Antonio Kast, por su parte, ha defendido a su padre, afirmando en ocasiones que fueron situaciones de reclutamiento obligatorio en tiempos de guerra, y que él y su familia “aborrecen a los nazis” y que pudo volver a Alemania varias veces sin ninguna acusación en su contra.

