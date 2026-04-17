Llegó a Colombia el primer vuelo de migrantes expulsados en Chile: presidente Kast cumplió y sacó de su país a 19 colombianos

El gobierno de José Antonio Kast está cumpliendo su decisión en Chile referente a la estrategia de deportaciones masivas, que ha sido comparada con lo hecho por Donald Trump, y en la noche de este jueves, 16 de abril, llegó a Colombia el primer vuelo de este tipo.

Colombianos fueron expulsados de Chile por tener estatus migratorio irregular

En total, según se ha conocido, arribaron al país 19 connacionales que fueron expulsados del país austral. Además, desde esa nación también se realizaron vuelos hacia Bolivia y Ecuador con personas deportadas.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, estos colombianos tenían órdenes de expulsión vigentes tras haber cometido distintas faltas administrativas o delitos, como robo con violencia, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas y porte ilegal de armas y municiones.

El arribo se hizo en Bogotá, que fue la última ciudad a la que viajó el avión de la Fuerza Aérea chilena, después de ir a los demás países.

En el primer vuelo que partió este jueves desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile, viajaron las primeras 40 personas. Foto: AFP

Hasta el momento, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha informado sobre las condiciones en las que se realizó este proceso, está actuando de una manera distinta a la que ocurrió con Trump, cuando el propio jefe de Estado protestó e hizo, incluso, devolver una aeronave porque los colombianos venían esposados.

En esta oportunidad, el mandatario ha guardado silencio frente a la decisión de Kast, pese a que en el pasado ya ha arremetido en contra del hoy presidente chileno.

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De acuerdo con el diario El País de España, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no tenía información oficial de estos procesos, poco antes de que el avión chileno aterrizara en la capital del país.

Frente a la suerte de las personas que ya regresaron a Colombia, un funcionario de Migración le indicó al respectivo diario que no se espera que sean detenidas, siempre y cuando no tengan ninguna deuda con la justicia colombiana.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial, saluda en el Congreso Nacional en Valparaíso, Chile. Foto: AFP

“Es improbable que Chile emita una circular de Interpol por estos delitos y, en todo caso, debe ser con el debido proceso y la presunción de inocencia. Si algo ha procurado este gobierno es el respeto al migrante”, señaló.

Se espera que en las próximas semanas, según anunció el gobierno de Kast, los vuelos de este tipo aumenten, igual que el número de expulsados, por lo que no se descarta que se puedan realizar más deportaciones de colombianos.