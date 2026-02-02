Este domingo, el pueblo de Costa Rica eligió a su nueva mandataria: Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que se impuso con claridad en las elecciones presidenciales y se convirtió en la nueva presidenta electa del país centroamericano, al obtener los votos suficientes para evitar una segunda vuelta.

Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández alcanzó un 48,3 % de los sufragios con más del 96,8 % de las mesas escrutadas, superando, contundentemente, el umbral constitucional mínimo de 40 % que exige la ley para ganar en primera ronda. Su principal rival, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quedó en segundo lugar con alrededor del 33,4 % de los votos.

Laura Fernández, recién electa presidenta de Costa Rica Foto: Getty Images

Con 39 años, Fernández se convierte en la presidenta más joven de la historia del país y en la segunda mujer líder de Costa Rica, tras la elección de Laura Chinchilla Miranda para el periodo de 2010 a 2014. El gobierno de la recién electa comenzará el 8 de mayo de 2026 y culminará en el año 2030.

La campaña de Laura Fernández se centró en un discurso de continuidad con reformas profundas que se empezaron a ejercer en el mandato de Rodrigo Chaves, haciendo énfasis en la lucha contra la inseguridad, la corrupción y en cambios institucionales profundos.

Por ello, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha manifestado a su favor: “Bajo su liderazgo, confiamos en que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades compartidas, entre ellas combatir el narcotráfico, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, promover la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y fortalecer los lazos económicos”.

“Estados Unidos espera trabajar de cerca con el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado para profundizar nuestra alianza”, añadió.

¿Quién es Laura Fernández?

Licenciada en Ciencias Políticas y docente universitaria, Fernández fue ministra de la Presidencia y de Planificación y Política Económica. Ha trabajado directamente con el Gobierno costarricense desde el año 2006, y fue fórmula vicepresidencial del candidato Mario Redondo en las elecciones del año 2018.

Nacida en la ciudad de Puntarenas, la futura presidenta está casada y tiene una hija pequeña, Fernanda. En su vida personal, dice, es “como cualquier otra mamá de Costa Rica”, una mujer que llega cansada de su trabajo y disfruta de pasar tiempo con su hija y su esposo. “Llego a jugar con Fernanda, a quitarme la ropa de trabajo y ponerme ropa cómoda (…) soy una mujer que trabaja al igual que miles de otras mujeres costarricenses”, dijo en una entrevista con el medio Extra Tv.

Fernández se define como “consultora y funcionaria pública de carrera”, con experiencia en áreas tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo; asimismo, ha trabajado como investigadora con conocimiento en temas de empleo público, proyectos de inversión pública y de cooperación internacional, según su biografía.

La nueva mandataria ha recibido el apoyo de la derecha latinoamericana, principalmente del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien no dudó en felicitarla por X apenas se conocieron los resultados que la daban como electa en primera vuelta.

La elección de Fernández se da en un ambiente político bastante polarizado, ya que, países como Chile, Honduras, Argentina, Bolivia, entre otros, han girado hacia la derecha política, mientras que naciones como Colombia o Brasil, actualmente gobernadas por la izquierda, tendrán elecciones este año.