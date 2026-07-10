España vive una tragedia por voraz incendio que deja ya 11 muertos. El fuego creó “una especie de ratonera”

Un potente incendio que se expandió a gran velocidad en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, causó la muerte de 11 personas que trataban de huir de las llamas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 19 siguen sin localizar, según datos provisionales difundidos este viernes.

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El fuego se expandió rápidamente el jueves en la zona de los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas en zonas forestales, atrapando a quienes trataban de huir, de acuerdo con las primeras investigaciones. “En este momento contabilizamos 11 fallecidos”, indicó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, el viernes desde la zona.

El responsable destacó que aún se trata de un balance provisional. “Estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia”, agregó. Igualmente, todavía se busca a 19 personas “sin localizar”, según avanzó el presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una entrevista con la radio andaluza.

Este incendio que sigue sin control -y que es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos más graves. La rápida expansión del fuego convirtió esta zona escarpada, a pocos kilómetros de la visitada costa Mediterránea, en “una especie de ratonera”, según describió Moreno.

“Todo parece indicar que también en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o en su totalidad extranjeros”, agregó el responsable de Emergencias, Antonio Sanz, quien especificó sin embargo que “hasta que no se determine, lógicamente, la identificación no se puede confirmar”.

“No son recomendaciones, son instrucciones”

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que, según apuntó Sanz, tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica, un dato todavía sin confirmar.

Las otras siete podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron totalmente acorraladas por las llamas. El alcalde de la localidad de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó a los periodistas que alertaron a los habitantes “puerta por puerta” del peligro, pero que un grupo de personas “no hicieron caso” a otros vecinos que les aconsejaban que se quedaran en casa y “siete han fallecido”, lamentó.

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“Es muy importante siempre atender a las instrucciones y a los mensajes” de las autoridades, resaltó Sanz. “No son recomendaciones, son instrucciones (...) Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave”, agregó.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y cuyo abordaje está siendo “muy complicado” debido a la compleja orografía.

Las autoridades consideran que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación y se propagó veloz empujado por el viento.

Numerosas personas siguen desalojadas, de las cuales casi 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.

“Tristeza”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su “enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería”, y pidió “mucha precaución”.

En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales. La Casa Real, de su lado, expresó su “tristeza y pesar a las familias” de los fallecidos y afectados, en un mensaje en X.

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja. Foto: AFP

El incendio en Almería arrancó en un momento en que España sale de una ola de calor, acompañada de temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas —el segundo nivel más alto— en partes de Andalucía en los últimos días.

El país experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Los incendios forestales arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

*Reportaje de AFP