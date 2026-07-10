Unión Europea exige a Meta eliminar funciones adictivas de Facebook e Instagram. Los detalles de la medida

La empresa estadounidense Meta debe modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram o de lo contrario se expondrá a una cuantiosa multa, advirtió este viernes la Unión Europea.

Bruselas acusó al gigante tecnológico estadounidense de no haber limitado los riesgos que las plataformas representan para los usuarios, especialmente para los niños y adultos vulnerables, dadas las funciones diseñadas para captar su atención lo máximo posible.

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De confirmarse las resoluciones del regulador europeo sobre Meta, la UE podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual total de la empresa a nivel mundial.

“Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”, afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Los cambios podrían incluir “desactivar funciones adictivas clave, como la ‘reproducción automática’ y el ‘escroleo infinito’, implementar ‘pausas en el tiempo de uso’ efectivas Foto: Getty Images

La UE intensificó en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes compañías tecnológicas a proteger mejor a los usuarios, en particular a los niños.

En un dictamen preliminar emitido el viernes, la Comisión Europea afirmó que “considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook” tras concluir que las plataformas infringieron las normas comunitarias sobre contenidos.

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Los cambios podrían incluir “desactivar funciones adictivas clave, como la ‘reproducción automática’ y el ‘escroleo infinito’, implementar ‘pausas en el tiempo de uso’ efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción”, agregó.

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, pero aseguró que continuaría “colaborando de manera constructiva” con el bloque.

Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas no quería castigar a las empresas.

“Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos”, afirmó la fuente.

Herramientas inadecuadas

Estos hallazgos se dan a conocer días antes de que un panel de expertos, encargado por el Ejecutivo europeo, presente el lunes sus recomendaciones para que el bloque proteja mejor a los niños de contenidos inapropiados en línea.

La UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, indicándole a la empresa que modificara su diseño o se arriesgara a multas cuantiosas.

La UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, indicándole a la empresa que modificara su diseño o se arriesgara a multas cuantiosas. Foto: El País

No obstante, el funcionario consultado precisó que existía una “ligera diferencia” con TikTok, ya que “Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea”.

En su dictamen, Bruselas señaló que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales solo son efectivos si los padres cuentan con ciertos conocimientos técnicos.

La UE inició su investigación sobre Meta en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales.

Esta normativa es un arma clave dentro del arsenal adoptado por la UE en los últimos años para frenar lo que Bruselas describe como los excesos de las grandes empresas tecnológicas.

*Reportaje de AFP