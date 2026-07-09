Un juez federal ordenó este miércoles que la escritora E. Jean Carroll reciba los 5 millones de dólares que Donald Trump fue condenado a pagar en una demanda civil por agresión sexual y difamación, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara en firme el fallo al negarse a revisar la apelación presentada por el mandatario.

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La decisión fue adoptada por el juez federal Lewis Kaplan, quien dispuso el desembolso de los fondos que Trump había depositado ante el tribunal mientras avanzaba el proceso de apelación.

El fallo también ordena el pago de los intereses acumulados, aunque no precisa el monto total.

La semana pasada, la Corte Suprema rechazó estudiar el recurso presentado por Trump contra la sentencia emitida en mayo de 2023, que lo declaró responsable de agresión sexual y difamación contra Carroll.

E. Jean Carroll, periodista estadounidense. Foto: Getty Images

En esa ocasión, un jurado determinó que debía pagar 2 millones de dólares por la agresión sexual y otros 3 millones por las declaraciones difamatorias que realizó posteriormente.

Carroll, periodista y columnista retirada de 82 años, denunció que Trump la agredió sexualmente en 1996 dentro del probador de una tienda por departamentos en Nueva York.

Años después, cuando hizo públicas las acusaciones en un libro publicado en 2019, el entonces expresidente negó los hechos, la calificó de “chiflada” y aseguró que había inventado la historia.

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Al rechazar la apelación, la Corte Suprema convirtió en definitiva la sentencia emitida por los tribunales inferiores, lo que permitió al juez Kaplan ordenar la entrega del dinero a la escritora.

Pese a ello, Trump ya anunció que volverá a impugnar la decisión. Un portavoz de su equipo jurídico afirmó, según informó CNN, que “el pueblo estadounidense está con el presidente Trump al exigir un fin inmediato a todas las cazas de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El vocero añadió que “el presidente Trump seguirá ganando contra la persecución legal liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.

Previamente, los abogados del mandatario habían sostenido que aplazar el pago no perjudicaría a Carroll, mientras que ejecutar la sentencia causaría un “daño irreparable” al presidente.

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Carroll y Trump mantienen abierto otro litigio por difamación en Nueva York. En ese proceso, un tribunal ordenó al mandatario pagar 83,3 millones de dólares a la escritora.

Aunque esa condena ya fue ratificada en apelación, su ejecución continúa suspendida mientras la Corte Suprema decide si acepta revisar el caso.

A finales de mayo, medios estadounidenses informaron que Carroll también era objeto de una investigación penal del Departamento de Justicia para determinar si mintió bajo juramento, en un caso que ha sido señalado como un nuevo episodio de la disputa judicial entre ambas partes.

*Con información de AFP y EuropaPress.