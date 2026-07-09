Trump busca que la Corte Suprema reabra el debate sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que pediría a la Corte Suprema reconsiderar el fallo que bloqueó su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, una decisión que calificó de “absolutamente demencial” y que, según afirmó, pone en riesgo al país.

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El mandatario hizo el anuncio a través de su red social Truth Social mientras regresaba en avión de la cumbre de la OTAN en Turquía. Allí aseguró que buscará que el máximo tribunal vuelva a estudiar el caso, pese a que este tipo de solicitudes son poco frecuentes y rara vez prosperan.

“El fallo de la Corte Suprema es erróneo. Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, INMEDIATAMENTE. Esta injusticia destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión absolutamente demencial”, escribió Trump.

Las peticiones para que la Corte Suprema reconsidere una decisión deben presentarse dentro de los 25 días posteriores al fallo y, por regla general, solo son aceptadas en circunstancias excepcionales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Francisco Seco

El pasado 30 de junio, el máximo tribunal rechazó el decreto firmado por Trump el 20 de enero de 2025, poco después de regresar a la Casa Blanca, con el que buscaba eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes que permanecen de manera irregular en el país.

En una votación de seis magistrados contra tres, la Corte concluyó que la medida contravenía la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y confirmó la posición adoptada previamente por los tribunales inferiores, que habían declarado inconstitucional la orden ejecutiva.

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El decreto sostenía que los hijos de inmigrantes en situación irregular no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no debían acceder automáticamente a la ciudadanía.

Sin embargo, los jueces determinaron que los menores nacidos en territorio estadounidense de padres “presentes ilegalmente o temporalmente” sí están protegidos por la Constitución.

Según el Pew Research Center, en 2023 cerca de 320.000 bebés nacieron de madres indocumentadas o con estatus migratorio temporal. Foto: Getty Images

“Los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento”, señala la decisión del tribunal.

El fallo representó un revés para Trump, especialmente porque la Corte Suprema cuenta con mayoría conservadora. No obstante, tres magistrados de esa tendencia se unieron a los tres jueces progresistas para conformar la mayoría que rechazó la medida.

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La ciudadanía por nacimiento es uno de los principales mecanismos mediante los cuales los hijos de inmigrantes indocumentados adquieren la nacionalidad estadounidense.

Según el Pew Research Center, en 2023 alrededor del 9 % de los nacimientos registrados en Estados Unidos correspondieron a madres indocumentadas o con un estatus migratorio temporal, lo que equivale a aproximadamente 320.000 bebés.

*Con información de AFP.