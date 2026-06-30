Corte Suprema toma drástica decisión sobre ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos: esto es lo que debe saber

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que golpea nuevamente las políticas migratorias de Donald Trump, mandatario que se ha mostrado frecuentemente como un detractor de la ciudadanía por nacimiento, la cual le da a cualquier persona nacida dentro del territorio legalidad absoluta y derechos de norteamericano a pesar de ser descendiente de inmigrantes.

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En una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal anuló un decreto firmado el 20 de enero de 2025 por Trump al volver a la Casa Blanca, rechazando así el intento del presidente de restringir este derecho.

Ese decreto, declarado inconstitucional por todas las instancias inferiores que lo examinaron, suprimía el derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular. La justificación era que esos niños no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

El argumento del presidente Trump es que Estados Unidos vive desde hace décadas un "turismo de nacimiento". Foto: AP

En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres “presentes ilegalmente o temporalmente” son, no obstante, “ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda” de la Constitución. Por lo tanto, “los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento”, indican.

Trump habló en su red Truth Social al respecto, mostrándose bastante positivo sobre la posibilidad de revertir esta decisión: “La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país. Sin embargo, podemos revertirlo fácilmente en el Congreso mediante una ley, con el respaldo del presidente, tal como ha quedado establecido durante este proceso. ¡No es necesaria una reforma constitucional larga y compleja! El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que resulta costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con todo mi apoyo, absoluto e incondicional!”.

Publicación de @realDonaldTrump Truth Social. Foto: @realDonaldTrump Truth Social

Este fue un duro revés para Trump, ya que la Corte Suprema es de mayoría conservadora, pero, en el fallo, tres jueces de derecha se alinearon con los tres progresistas. Además, el fallo del máximo tribunal de justicia del país se produce a pocos días del aniversario 250 de Estados Unidos, fecha que el mandatario ha buscado festejar por lo alto con sus ideales.

Las excepciones al derecho a ciudadanía por nacimiento son muy limitadas, debido a que rigen para los hijos de diplomáticos y para ciertos casos relacionados con las comunidades indígenas históricas.