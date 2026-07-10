Israel destapó un presunto plan iraní para asesinar a Donald Trump

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un nuevo y “específico” plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según informaron el jueves medios estadounidenses.

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La revelación se conoce en un momento de alta tensión entre Washington y Teherán, tras los recientes ataques entre ambos países, que han reavivado el temor a una escalada del conflicto. También surge después de que Trump utilizara un antiguo avión Air Force One para abandonar Turquía tras participar en la cumbre de la Otan.

De acuerdo con CNN, que citó fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, las agencias estadounidenses han monitoreado durante semanas un flujo constante de información de inteligencia sobre posibles amenazas contra el mandatario.

Sin embargo, una de las fuentes aseguró que la advertencia entregada por Israel esta semana incluía un complot nuevo y específico.

Las amenazas de Teherán contra Donald Trump se remontan al mes de enero del año 2020. Foto: Filip Singer/Pool EPA via AP

Otra fuente indicó al medio que Estados Unidos ya había recibido reportes sobre posibles planes para asesinar a Trump, pero señaló que la información proporcionada por Israel aportó nuevos elementos sobre una amenaza concreta.

El diario The Wall Street Journal publicó una información similar, también con base en fuentes no identificadas.

Las amenazas de Teherán contra Trump se remontan a enero de 2020, cuando el entonces presidente estadounidense ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani durante un ataque con drones en Bagdad. Desde ese momento, las autoridades iraníes han prometido tomar venganza.

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Por ahora, no han trascendido detalles sobre el supuesto plan con el que Irán intentaría atentar contra el mandatario estadounidense.

La AFP consultó a la Casa Blanca sobre las publicaciones. Un funcionario, que pidió no ser identificado, remitió a las declaraciones que Trump hizo el miércoles durante el vuelo de regreso desde Turquía.

Trump regresó de Turquía a bordo de un antiguo Air Force One por recomendaciones de seguridad. Foto: AP Photo/Alex Brandon

“Quieren acabar con el líder de Estados Unidos. Yo estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas”, expresó Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

El mandatario también llamó la atención por la aeronave que utilizó para regresar a Washington. En lugar de permanecer en el nuevo avión recibido como regalo de Catar, envió esa aeronave por adelantado al Reino Unido y abordó allí su antiguo Air Force One para completar el viaje.

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La decisión alimentó especulaciones sobre posibles motivos de seguridad, especialmente después de los nuevos ataques estadounidenses contra Irán y de la cercanía de Turquía con territorio iraní.

Más tarde, The New York Times informó que el cambio respondió a una solicitud del Servicio Secreto de Estados Unidos “como medida de seguridad”.

*Con información de AFP.